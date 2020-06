Phasenweise Zwietracht in der "Eintracht": Wiesecker Gesangverein besteht 125 Jahre

Bei den Chorproben im vergangenen Jahr herrschte Vorfreude auf die Jubiläumsfeierlichkeiten anno 2020. Doch die müssen aus bekannten Gründen leider ausfallen. Foto: Jung

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN-WIESECK Anfang der 1890er Jahre traf sich in der Gastwirtschaft Georg Dorfeld in Wieseck eine Burschenschaft, die sich die Pflege der Geselligkeit "auf die Fahnen geschrieben" hatte. Es waren fast ausnahmslos junge Männer, die sich mit dem Gedanken trugen, einen Verein zu gründen. Zunächst kam ihnen in den Sinn, einen Schützenclub ins Leben zu rufen. Doch das verwarfen sie und nach einem Jahr Bedenkzeit stand der Entschluss fest: Ein Gesangverein sollte es sein. Am 29. Juni 1895 schließlich fand die konstituierende Sitzung im Gasthaus Dorfeld statt. Diesem Lokal hielt die "Eintracht" Wieseck" bis 1962 die Treue.

Erster Präsident wurde Friedrich Vogel, den Dirigentenstab übernahm der Lehrer Friedrich Müller aus Wieseck. Ein Jahr nach der Gründung gab es bereits das erste Konzert in Wieseck. Das Sängerfest in Wißmar war die erste auswärtige Veranstaltung, die der Chor besuchte. Eine Vereinsfahne, die alle Zeiten überdauert hat, weihte der Verein beim vierten Stiftungsfest 1899.

Drei Tage dauerte die Feier zum zehnten Bestehen, mehr als 20 Gesangvereine besuchten den jungen Jubilar. Bis 1914 ging es im Vereinsleben aufwärts, neben den Besuchen von zahlreichen Wettstreiten, bei denen die Sänger Erfolge mit nach Hause brachten, nahm der Verein an Sängerfesten in der Region teil. Der Erste Weltkrieg beendete das, 23 Mitglieder starben und es entstand eine große Lücke in den Reihen des Vereins.

Fotos Bei den Chorproben im vergangenen Jahr herrschte Vorfreude auf die Jubiläumsfeierlichkeiten anno 2020. Doch die müssen aus bekannten Gründen leider ausfallen. Foto: Jung Gut gefüllt waren die Reihen der Mitglieder des Vereins im Jahr 1955, als das 60. Bestehen gefeiert wurde. Repro: Jung 2

1919 ging es unter der Stabführung von Philipp Groß weiter und die "Eintracht" erreichte den Leistungsstand der Vorkriegszeit wieder. Einen erneuten Einschnitt erfuhr der Verein im Jahr 1925 nach dem 30. Stiftungsfest: Streitigkeiten zwischen mehreren Mitgliedern verursachten eine schwere Krise und führten zu einer Aufspaltung des Vereins. Nur durch den rastlosen Einsatz treu gebliebener alter Mitglieder und dank des Idealismus junger, neu zum Verein gestoßener Sänger blieb die "Eintracht" erhalten.

Zum Stillstand kam das Vereinsleben durch den Zweiten Weltkrieg, die "Eintracht" hatte den Verlust vieler Mitgliedern zu beklagen. 1947 ging der Singbetrieb weiter, 18 Sänger aus der Zeit vor dem Krieg besuchten die erste Singstunde. Die Zahl der Aktiven stieg, viele junge Männer entdeckten ihre Liebe zum Gesang und traten ein.

1955 feierte der Verein seinen 60. Geburtstag mit einem Sängerfest, die Schirmherrschaft hatte der damalige Bürgermeister und spätere Ministerpräsident Albert Oswald. Ab 1993 übernahm Ernst Schöffmann den Vorsitz, den er viele Jahre bekleidete. Im September 2010 stellte der Verein den Singbetrieb ein. Grund: Nur noch wenige Sänger fanden sich zu den Chorproben ein, ein Chorleiter war nicht mehr finanzierbar. Doch es wurde nach neuen Wegen gesucht, damit der Verein weiter bestehen konnte.

Im Frühjahr 2012 formierten sich die noch verbliebenen Männer und stellten auf neues Liedgut um. Schlager und Ohrwürmer wie "Capri-Fischer", "Tanze mit mir in den Morgen", "Schuld war nur der Bossa Nova" oder "Rote Lippen soll man küssen" erklangen nun. Sie sangen zwar "nur" ein- bis zweistimmig, dafür aber mit viel Herzblut. Schnell war ein Name für die Gruppe gefunden: die "EverGreens", gerne auch als "Die Schlagersänger aus Wieseck" bezeichnet.

"Wir wollen den Zuhörern Freude und Entspannung bereiten. Unsere Lieder zu singen macht uns riesigen Spaß" - dies war und ist das Motto des Chores, heißt es von den Verantwortlichen. Neben dem Spaß am Singen steht auch die soziale Komponente im Vordergrund. Zahlreiche Auftritte in Senioreneinrichtungen und Krankenhäusern zeugen davon. Bei Bewohnern oder auch Patienten kullerte schon manche Träne der Freude oder Rührung.

Freudentränen

Im vergangenen Sommer ergab sich eine Neuausrichtung: Zu den Männern, die 124 Jahre den Verein prägten, gesellten sich Frauen. Und so singen fortan die "EverGreens" mit 20 Stimmen gemischt. Eigentlich sollte in diesem Jahr das 125. Bestehen mit einer Reihe von Veranstaltungen gebührend gefeiert werden. Doch es kam aus den bekannten Gründen anders. Und so fällt nicht nur die Jubiläumssingstunde am 29. Juni ins Wasser. Ob Feiern oder nicht: Die "Eintracht" Wieseck ist heute einer der ältesten Ortsvereine des größten Gießener Stadtteils.