Philosophikum I in Gießen nur eingeschränkt erreichbar

GIESSEN. Nächster Schritt für eine der Großbaustellen in der Stadt: Am kommenden Montag wird die Rathenaustraße auch zwischen Einmündung Heegstrauchweg und Einmündung Otto-Behaghel-Straße gesperrt. Die "grundhafte Erneuerung mit neuer Querschnittsaufteilung einschließlich Radfahrschutzstreifen und beidseitigen Gehwegen" der Rathenaustraße steht an, informiert die Stadt. Es handele sich um eine koordinierte Baumaßnahme mit Erneuerung der Fernwärmeleitungen und weiterer Leitungen. Die Justus-Liebig-Universität weist darauf hin, dass das Philosophikum I während der etwa sechsmonatigen Sperrung nur über den Alten Steinbacher Weg angefahren werden kann. Vom Schiffenberger Weg aus ist es nicht mehr zu erreichen.

Umleitung

Ein zentraler Campusplatz, neue Institutsgebäude, neue Mensa: Die JLU verändert das Gesicht der in die Jahre gekommenen Philosophika erheblich. Seit Langem ist die Rathenaustraße deshalb gesperrt, was nun ausgeweitet wird. Für eine vierwöchige Übergangsphase könne das Philosophikum I mit dem Auto nur über Alten Steinbacher Weg und Karl-Reuter-Weg erreicht werden. "Die Umleitung wird entsprechend ausgeschildert. Da der Karl-Reuter-Weg für ein hohes Verkehrsaufkommen nicht ausgelegt ist, wird die Zahl der Parkplätze in dieser Zeit deutlich reduziert", erklärt die Uni. Sie bittet darum, möglichst andere freie Parkkapazitäten, beispielsweise auf dem Campus Recht und Wirtschaft oder am Kugelberg, zu nutzen. "Die Umleitung betrifft auch die Universitätsbibliothek und die Mensa. Die Kindertagesstätten sowie die Gästehäuser bleiben jederzeit erreichbar", erläutert die JLU. Die Anfahrt des Philosophikums II und des Gebäudes in der Rathenaustraße 8 sei von der Umleitung nicht betroffen. "Wegen des zum allergrößten Teil digitalen Lehrbetriebs im Sommersemester gehen wir insgesamt von einem deutlich reduzierten Verkehrsaufkommen aus", erklärt die Universität.

Die Sperrung der Rathenaustraße dauere voraussichtlich bis Jahresende. Anschließend werde das Philosophikum I wieder aus beiden Richtungen erreichbar sein. "Nach Abschluss der städtischen Baumaßnahme müssen noch einzelne Maßnahmen wie die Rückverlegung der Bushaltestelle an den neuen Campusplatz zwischen Phil I und Phil II erfolgen", so die JLU. Nach ihrer Einschätzung sollten dann auch die unterirdischen Baumaßnahmen im gesamten Campusareal weitgehend abgeschlossen sein. "Auch im Philosophikum II, wo derzeit umfangreiche Tiefbauarbeiten stattfinden, wird sich die Situation dann aller Voraussicht nach deutlich entspannen", resümiert die Justus-Liebig-Universität.

Diese Tiefbauarbeiten im Philosophikum II haben im März Fahrt aufgenommen. Laut Mitteilung der Uni sind sie geprägt durch bis zu 15 Meter breite Gräben, die sich quer durch den Campusbereich ziehen. Sie sollen neue Infrastrukturtrassen aufnehmen. Zudem entsteht eine zentrale Energiestation im Bereich des Parkplatzes des Philosophikums II. Sie soll "das neue Philosophikum künftig mit Fernkälte versorgen und als Verteiler für die bereits genutzte Fernwärme dienen", teilt die JLU mit. Die Bündelung der Fernkälteversorgung an einer Stelle, mit der sich der Verzicht auf dezentrale Versorgung in jedem einzelnen Gebäude verbinde, sei effizienter und ökologischer. "Die Kälte wird aus Strom von den SWG erzeugt, der einen hohen Ökostromanteil hat", berichtet die Uni. Die Infrastrukturtrassen unter anderem für Wärme und Kälte, Strom- und Datenleitungen müssten komplett erneuert werden, führt die JLU in diesem Zusammenhang aus.

"Um trotz der Baumaßnahmen die Mobilität der Studierenden und Beschäftigten im Philosophikum II zu erhalten, werden die JLU und das Landesamt für Bau und Immobilien Hessen (LBIH) die Wegeführungen und die Ausschilderungen regelmäßig prüfen und die Orientierungssysteme je nach der jeweils aktuellen Bauphase anpassen. Auch sollen baubegleitend Sicherheit, Beleuchtung und Barrierefreiheit geprüft und bei Defiziten optimiert werden", bilanziert die JLU. Wer mehr wissen will über die aktuellen Arbeiten am Philosophikum unter dem Motto "Campus der Zukunft" findet Informationen im Internet auf www.uni-giessen.de in der Rubrik "Über die JLU".