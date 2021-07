Piksen für Präsenzlehre an der JLU Gießen

Wer zuerst kommt, wird zuerst gepikst: An den ersten beiden Impftagen haben sich schnell lange Schlangen im und vor dem früheren "ProMarkt" gebildet. Foto: Leyendecker

GIESSEN - Es ist prinzipiell ein einfaches Konzept, wie die Verantwortlichen mitteilen: Je mehr Studierende sich impfen lassen und je mehr Impfangebote es gibt, desto eher kann nach drei Corona-bedingten Semestern wieder zur Präsenzlehre zurückgekehrt werden. Grund genug für die Justus-Liebig-Universität (JLU) gemeinsam mit dem Allgemeinen Studierendenausschuss (Asta) und einem Lindener Arzt eben dieses Angebot zu machen. Nach zwei absolvierten Impftagen lädt die JLU noch am Mittwoch, 21. Juli, von 11 bis 18.30 Uhr in den ehemaligen "ProMarkt" in der Karl-Glöckner-Straße ein. Drei Impfärzte und 800 Dosen des Impfstoffs "Comirnaty" von BioNTech stehen dabei erneut zur Verfügung, primär für Studierende, aber auch für Außenstehende, wie die Organisatoren berichten. Die Impfdosen selbst wurden nach dem "Windhundprinzip" vergeben: Wer zuerst kommt, wird zuerst gepikst. Bereits eine Stunde vor Öffnung zog sich eine lange Schlange am Samstag wie auch am Montag die Straße entlang.

450 Bewerber

"Die Grundlage bilden natürlich drei Corona-Semester. Die Leute haben weniger Lust auf die Uni, mehr Stress, das Studium verzögert sich oder man bricht gar ab. Das wollen wir für ein viertes Semester definitiv verhindern", schildert Mitorganisator Arne Krause. Das Asta-Mitglied half von Beginn an mit, die Impftage zu organisieren und zu koordinieren. Ziya Oruc, ein in Linden praktizierender Arzt, fragte die Universität und den Asta zwecks einer gemeinsamen Impfaktion an. Über 2000 Dosen habe er noch zur Verfügung, die er aufgrund der geringen Größe seiner Praxis nicht so schnell verimpfen könne. Die JLU reagierte schnell, nahm das Angebot an und schlug den ehemaligen "ProMarkt" als Örtlichkeit vor. Der Asta bot von sich aus an, studentische Unterstützung zur Verfügung zu stellen.

"Neun Hilfskräfte pro Schicht kommen vom Asta. Wir hatten über 450 Bewerbungen in 48 Stunden auf die Stellen. Wir wurden total überrollt", schildert Krause. Eine von den Hilfskräften ist Aicha Bani Naser. Sie ist gelernte Krankenpflegehelferin und wollte ihre Stärken und Erfahrungen einbringen. "Ich habe über die Unirundmail davon erfahren und mich beworben", so Bani Naser. Am Freitag habe sie ihre letzte Prüfung gehabt, am Samstag sei sie bereits eingeteilt worden, selbst wenn es nur für einen Tag ist. "Ich finde es schade, dass wir nicht über die drei Tage eingeteilt werden. Ein eingearbeitetes Team ist so von Vorteil", schildert sie. Das Impfangebot ist aus ihrer Sicht vor allem deswegen attraktiv, da kein Termin nötig sei. Eben diese Terminfreiheit ist auch für Impflinge wie Jakob Plath interessant. "Ich bin beim Impfzentrum registriert und hatte da auch schon einen Termin", berichtet Plath. Da aber die Zweitimpfung einen Tag vor einer wichtigen Klausur liegen würde, habe er sich für das Impfangebot der JLU entschieden. "Ich weiß, dass ich die Zweitimpfung terminlich selbst bestimmen kann. Das hat mich schlussendlich überzeugt", erzählt der Student.

Oruc selbst ist zufrieden damit, dass das Angebot angenommen wird. "Als die Impfpriorität aufgehoben wurde, haben wir Impfstoff erhalten und fragten uns, was wir mit den Dosen machen sollen", schildert er. Schnell stellte sich der Arzt die Frage, welche Personengruppe beim Thema Impfen am meisten vernachlässigt wurde. "Schüler und Studis haben monatelang den Kürzeren gezogen. Wir wollen dazu beitragen, dass Präsenz wieder stattfinden kann", so der gebürtige Gelsenkirchener. Die über 2000 Impfdosen stehen jedoch nicht nur Studierenden zu Verfügung. "Die Werbung zielt auf die Studenten ab, stimmt. Aber wir weisen niemanden zurück", berichtet der Impfarzt.

Pilotprojekt

Die ungewöhnliche Impfkampagne und das ausgefeilte Hygienekonzept blieb auch in Wiesbaden nicht verborgen, wie Oruc sowie sein Freund und Kollege Mücahid Aydin schildern, die gemeinsam das Projekt geplant haben. "Die Kampagne und das Konzept wird Pilotprojekt des Wissenschaftsministeriums. Das freut uns natürlich sehr", berichten beide. Für die Zukunft ist, je nach Nachfrage, eventuell eine zweite ähnliche Veranstaltung nach Rücksprache mit der Universität geplant. Die Organisatoren rufen nochmals intensiv dazu auf, den Impftermin am Mittwoch wahrzunehmen. Bereits am Samstag seien fast 300 Impfungen durchgeführt worden, davon etwa 80 Prozent Erstimpfungen. Die Zweittermine zum Impfen sind ebenfalls gesetzt. "Jeder kann sich hier sicher sein, dass er ein zweites Impfangebot bekommt. Wir kümmern uns um alle und niemand geht hier leer aus."