Pilgern auf dem "Butterweg" zwischen Gießen und Annerod

Ein Stück des Weges führt durch die Wieseckaue. Foto: Gießen Marketing GmbH

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Beim Wandern braucht es nicht viel um glücklich zu sein: Gute Wanderschuhe, leckeren Proviant, eine Thermoskanne mit frischem Tee, eine Wanderkarte oder das Smartphone und es kann losgehen - auch direkt "vor der Haustür". Er gehört zu den Hauptwanderwegen des Vogelsberger Höhen-Clubs: der Lahn-Kinzig-Weg. Er verbindet auf knapp 130 Kilometern die beiden Flüsse miteinander und ist markiert durch das gelbe Balken-Symbol markiert. In Gießen beginnt die dritte Etappe des auf sieben Tagestouren ausgelegten Wanderweges, die die Gießen Marketing GmbH hier vorstellt:

Der Start der rund 15 Kilometer langen Tour liegt im Herzen der Stadt: Vom Marktplatz aus geht es über den Kirchenplatz mit seinem markanten Stadtkirchenturm in Richtung Altes Schloss. An der Senckenbergstraße vorbei, wo man schon einen kleinen Blick auf die neuen Gewächshäuser des Botanischen Gartens werfen kann, geht es Richtung Wiesenstraße in den Stadtpark Wieseckaue. Durch das idyllische Parkgelände gelangt man bis zum Rande des Philosophenwaldes. Dieser Bannwald ist ein europaweit bedeutendes Habitat für Fledermäuse. Von dort gelangt man bis zur evangelischen Wichernkirche und weiter an den ehemaligen Wohnkasernen "Dulles" der US-Streitkräfte vorbei zum Waldsportplatz. Hier quert man die Gleise und gelangt vom Eichendorffring schließlich durch die Unterführung in den Wald zwischen Gießen-Ost und Annerod. Dieser Teil der Etappe, der im heimischen Zungenschlag auch "Butterweg" genannt wird, kann sogar als Pilgerweg genutzt werden. Ein ökumenisches Kooperationsprojekt aus Gießen und Annerod vermittelt über Aufkleber, auf denen QR-Codes angebracht sind, Informationen über den Weg und gibt geistliche Impulse. Infos gibt es auch unter www.pilgerbutter.de. In Annerod kann man sich besonders an der Anneröder Kirche erfreuen, einem Kleinod aus dem 19. Jahrhundert, das im gotischen Stil erbaut wurde. Nach einem guten Stück durch Felder und Wiesen geht es durch den Fernewald, die A 5 passierend, in den kleinsten Ortsteil Fernwalds, nach Albach. Von hier kann man mit dem Bus 22 wieder Richtung Gießen fahren.

Die Tourist-Information in der Schulstraße 4 ist Montag bis Freitag von 10 bis 14 Uhr telefonisch und per E-Mail erreichbar. Tipps für Unternehmungen finden sich auch auf der Homepage www.giessen-entdecken.de.