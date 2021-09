Pilzforschung gegen Fettleber und hohe Cholesterinwerte

Karin Ohm-Winter, Prof. Gerd Hamscher, Prof. Holger Zorn, Dr. Jens Gerlach, Dr. Katja Hose und Regierungspräsident Christoph Ullrich (von links) besuchen die Biochemie der Justus-Liebig-Universität. (Foto: RP Gießen)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). RT-PCR, HPLC-MS, HPAEC-PAD-MS, die Abkürzungen erinnern ein wenig an einen Song der Fantastischen Vier in den Neunziger Jahren. Es handelt sich jedoch um brandaktuelle und hochmoderne Geräte, die Regierungspräsident Christoph Ullrich und Abteilungsleiterin Karin Ohm-Winter zusammen mit Fachkollegen des Gentechnikdezernats bei seinem Besuch des Instituts für Lebensmittelchemie und Lebensmittelbiotechnologie der Justus-Liebig-Universität Gießen vorgeführt wurden. Im exzellent ausgestatteten gentechnischen Labor des Instituts werden Proben gemessen, analysiert und bis in ihre kleinsten Bestandteile zerlegt.

„Seit der Gründung des Instituts im Jahre 2008 konnten wir uns hervorragend weiterentwickeln und bieten jetzt nicht nur als einzige hessische Universität den Studiengang der Lebensmittelchemie an, sondern stellen inzwischen auch eine der größten deutschen Forschungseinrichtungen in diesem Bereich dar“, erklärt der geschäftsführende Direktor Holger Zorn. „Mit dem Umzug in den Neubau der Chemie 2015 stehen uns modernste Labore für die Forschung und die Ausbildung der Studierenden zur Verfügung, die kaum Wünsche offenlassen.“

Das Hauptaugenmerk der Arbeitsgruppen von Holger Zorn und Dr. Martin Rühl liegt in der Erforschung von Pilzen und deren einzigartigem, industriell bislang wenig genutztem biochemischen Potenzial. Ein ungewöhnlicher Ansatz, wurden für biotechnologische Prozesse bisher doch überwiegend Bakterien genutzt. Pilze setzen in ihrer natürlichen Umgebung „schwer verdauliche“ Strukturen wie Holz und Stroh um. So gelingt es den Arbeitsgruppen, auch in Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern aus der Industrie, Nebenströme aus der Lebensmittelproduktion wie beispielsweise Biertreber weiter zu nutzen. Dies ist ein wichtiger Beitrag für die künftige Ernährung der Weltbevölkerung auch unter klimatischen Gesichtspunkten, denn der ökologische Fußabdruck dieser Eiweiße ist um ein Vielfaches besser als der aus tierischen Quellen. „Schmeckt das denn auch?“, fragt Dr. Jens Gerlach, Leiter des Dezernats für Gentechnik und Strahlenschutz. „Das ist ein ganz wichtiger Aspekt“, bestätigt Lebensmittelchemiker Zorn: „Was nicht gut schmeckt, wird zumindest nicht mehrmals gegessen und vom Verbraucher auch nicht akzeptiert werden.“ Um dies zu gewährleisten, werden die Pilzsubstanzen nicht nur mit chemischen und molekularbiologischen Methoden, sondern auch bezüglich ihres Geruchs analysiert und, nachdem ihre gesundheitliche Unbedenklichkeit sichergestellt wurde, auch auf ihren Geschmack getestet. Hierzu betreiben die Forscher ein eigenes Sensoriklabor im nahe gelegenen Neubau des Fraunhofer-Instituts für Bioressourcen, den der Regierungspräsident bereits im Sommer 2020 besichtigt hatte.

Karin Ohm-Winter, selbst studierte Ernährungswissenschaftlerin, sieht auch mögliche kritische Aspekte: „Gibt es schon Anhaltspunkte, wie groß das allergische Potenzial der Pilzprodukte ist?“ Prof. Zorn beruhigt: „Allergien gegen Pilzeiweiße sind, ganz im Gegensatz zu solchen gegen Insektenproteine, sehr selten“. Wie erste Studien in Zusammenarbeit mit dem ebenfalls in Gießen angesiedelten Institut für Tierernährung und Ernährungsphysiologie zeigen, könnte eine Aufnahme mit der täglichen Nahrung sogar sehr positive Auswirkungen auf den Fettstoffwechsel haben und Cholesterinwerte senken und außerdem der Entstehung einer Fettleber vorbeugen.

„Über das Genom von Pilzen ist häufig wenig bekannt“, führt Martin Rühl aus. „Zwar werden immer mehr Genome entschlüsselt, die Funktion vieler Gene ist jedoch nicht bekannt. Um diese aufzuklären, werden einzelne Gene in Zellen kloniert und das Genprodukt isoliert und charakterisiert.“ Gentechnische Methoden werden also nicht zur Herstellung der Lebensmittel, sondern zur Untersuchung der Ausgangsprodukte herangezogen. Genehmigt und überwacht werden diese Forschung und gentechnische Anlagen in ganz Hessen vom Gentechnikdezernat der Umwelt-Abteilung des Regierungspräsidiums Gießen.

Einen ganz anderen Forschungsschwerpunkt verfolgt Prof. Gerd Hamscher. Seine Arbeitsgruppe weist Rückstände von Arzneimitteln insbesondere von Veterinär-Antibiotika in der Umwelt und deren Eintrag in die Lebensmittelkette nach. „Der Haupteintragungsweg von Antibiotika in die Umwelt ist das Ausbringen von Gülle auf die Felder“, erklärt der Lebensmittelchemiker und Umwelttoxikologe, „Antibiotika verbleiben dabei sehr stabil im Boden und werden kaum abgebaut. Ein Teil kann auch über das Grundwasser in unser Trinkwasser gelangen.“ Seine Arbeitsgruppe möchte Verfahren entwickeln, um den Antibiotikagehalt in der Gülle zu senken.