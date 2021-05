Pizza essen für guten Zweck

Jetzt teilen:

GIESSEN - Gießen (cz). Das Team des Restaurants Pizza Wolke hat Pandemie-bedingt seinen Betrieb auf Tiefkühlpizza umgestellt und beliefert seit etwa einem halben Jahr Supermärkte in der Region. "Wir hätten nicht gedacht, dass das Angebot so gut angenommen wird", freut sich Geschäftsführer Shadi Souri. Wer eine der vier Sorten kauft, spendet zugleich zehn Cent für einen guten Zweck. Im vergangenen Quartal war der ambulante Kinderhospizdienst der Begünstigte: 7335 Euro kamen zusammen

Souri ließ es sich nicht nehmen, den Scheck persönlich zu überbringen. Minke Bach, Koordinatorin beim ambulanten Hospizdienst, bedankte sich im Namen aller für die großzügige Spende, die für die ehrenamtliche Arbeit verwendet werde. Aktuell würden 36 ehrenamtliche Helfer die Familien begleiten, was jedoch in der Pandemie oft sehr schwierig sei. Sie warb dafür, dass jeder, der Interesse an dieser ehrenamtlichen Arbeit habe, sich mit ihr in Verbindung setzen könne. So würde auch im Herbst wieder ein Einführungskurs für künftige Helfer angeboten.

Als nächstes wird der Gnadenhof in Laubach unterstützt, erklärt Souri, denn dieser Hof würde sehr wichtige Arbeit leisten und dass ohne jegliche Förderung.