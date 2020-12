Pizzagutscheine für Pflegekräfte

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). 42 Pizza-Gutscheine im Gesamtwert von 420 Euro konnten die 52er-Mädels der Gießener Fünfziger-Vereinigung um die beiden Vorstandsmitglieder Christel Kreiling und Erika Ziegler-Kehr an Tobias Kempf, Mitarbeiter der UKGM-Pflegeleitung, übergeben. Es gehört schon zur Tradition der Fünfziger-Damen des Jahrgangs 1952/02, in regelmäßigen Abständen an verschiedene soziale Institutionen beziehungsweise Vereine eine Spende zu übergeben. Ganz spontan wurden in diesem Jahr die Pflegekräfte der Corona-Stationen des Klinikums bedacht. Dies sollte ein kleines Zeichen der Wertschätzung und des Dankes sein.