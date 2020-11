Pizzalieferant in Gießen mit Schreckschusswaffe überfallen

Archivfoto: Mosel

GIESSEN - Zwei junge Männer mussten sich am Mittwoch wegen versuchter räuberischer Erpressung vor einem Jugendschöffengericht des Amtsgerichts Gießen verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft den 17 und 20 Jahre alten Angeklagten vor, im Februar dieses Jahres einen Überfall auf einen Pizzalieferanten geplant zu haben. Die Männer hatten laut Anklagevertreter Mike Hahn angekündigt, ihre drei bestellten Pizzen mit einem 200-Euro-Schein bezahlen zu wollen. "Dies sollte dazu führen, dass der Lieferbote genug Wechselgeld mitnimmt, welches die Angeklagten rauben wollten." Maskiert und mit einer Schreckschusspistole bewaffnet, hätten sie dann an auf ihr Opfer gewartet. Doch was den Älteren betrifft, gibt es nach der Beweisaufnahme Zweifel an seinem Tatbeitrag. Der 20-Jährige wird letztlich freigesprochen. Nach übereinstimmenden Zeugenaussagen ist er mit seinen 1,71 Metern Körpergröße schlichtweg zu klein, um als Täter infrage zu kommen. Gegen seinen minderjährigen Mitangeklagten wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit weiterverhandelt; dem Jugendlichen werden noch weitere Straftaten - Betrug, gefährliche Körperverletzung und Fahren ohne Fahrerlaubnis - zur Last gelegt.

Bote wehrte sich

Ihre Pizza-Order bei einem Lieferservice in der Frankfurter Straße haben die Männer wohl unter falschem Namen getätigt und den Boten an eine "getürkte" Anschrift bestellt. Der 27-jährige Student erinnert sich im Zeugenstand an einen jungen Passanten, der ihm auf der Suche nach der richtigen Hausnummer noch "viel Glück gewünscht" habe. Das Opfer ist sich inzwischen sicher, dass besagte Person der 17-jährige Angeklagte gewesen ist. Die beiden Männer, die ihn kurz darauf versuchten zu überfallen, hätten Sturmmasken getragen, einer sei mit einer Gasschreckschusspistole bewaffnet gewesen. Das Vorhaben scheiterte jedoch, da der Student Widerstand leistete, dem Angreifer die Waffe aus der Hand schlug, sie an sich nahm und die Polizei alarmierte. Daraufhin flüchteten die Täter.

Während der 20-Jährige zu den Vorwürfen gänzlich schweigt, lässt der Jüngere größtenteils seinen Verteidiger für sich sprechen. Der Jugendliche wirkt zurückhaltend und schüchtern, bei Rückfragen antwortet er nur sehr kurz angebunden. Der Vorwurf des Überfalls träfe zu, erklärt Rechtsanwalt Christian Messerschmidt. Jedoch sei die Tat nicht von seinem Mandanten geplant worden. "Man hatte nichts abgesprochen, aber die Tat sollte - wie in der Anklage genannt - stattfinden. Sie wurde aber von einer dritten Person geplant, über die wir keine Auskunft geben, weil mein Mandant Repressionen zu befürchten hat", so der Verteidiger.

Frage der Körpergröße

Nach der Tat sei der 17-Jährige weggelaufen und habe einen Teil der "Beute" erwartet. Auch, dass der Jugendliche die Pistole dabeihatte, wird auf Nachfrage des Vorsitzenden Richters Heiko Kriewald eingeräumt. "Sie sollte aber nicht eingesetzt werden", verdeutlicht der Verteidiger.

Sowohl das Opfer des Überfalls als auch der zuständige Kriminalhauptkommissar sagen aus, dass "der Täter mindestens 1,85 Meter oder größer" sein musste. Der Pizzalieferant hatte dies bei der Rangelei mit dem Mann deutlich erkannt. "Er war größer als ich oder mindestens genauso groß", so der 27-Jährige. Der 20-jährige Angeklagte scheidet als Täter damit aus, da er lediglich 1,71 Meter groß ist. Da gegen den Heranwachsenden keine weiteren Beweise vorliegen, wird er freigesprochen. Das Verfahren gegen den 17-Jährigen wird demnächst unter Ausschluss der Öffentlichkeit fortgesetzt.

Dass er die drei weiteren angeklagten Taten begangen hat, hat der Jugendliche bereits gestanden. So habe er sich Geld geliehen und nicht zurückgezahlt. Ebenso sei er ohne Führerschein Auto gefahren. Und er habe stark alkoholisiert bei einer Feier mit einem Schlagstock auf sein Opfer eingeschlagen und es am Arm verletzt. Für den Betrugsfall entschuldigt sich der Angeklagte noch während der Verhandlung und verspricht der betroffenen Frau, ihr das geliehene Geld schnellstmöglich zurückzugeben.