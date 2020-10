„Planspiel Börse“ der Sparkasse gestartet

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Seit 38 Jahren überzeugt das „Planspiel Börse“ der Sparkassen als spannendes Online-Lernspiel für Schüler, Lehrer und Studierende. So kann auch in Corona-Zeiten im komplett digital durchführbaren Planspiel die Welt der Börse spielerisch und trotzdem realitätsnah erkundet werden. Seit Oktober läuft der Wettbewerb 2020. Die Sparkasse Gießen nimmt seit 30 Jahren am Planspiel Börse teil. Das Kreditinstitut hat Preise für die jeweils drei besten Schüler- und Studierendenteams in der Depotgesamt- und der Nachhaltigkeitswertung über insgesamt 5100 Euro ausgelobt.

Elf Wochen lang können die Teilnehmer risikolos die Marktmechanismen des Börsenhandels kennenlernen. Dazu eröffnen die Teams Depots mit einem virtuellen Startguthaben. Alle Orders werden per Permanentabrechnung mit realen Börsenkursen abgerechnet. Doch nicht nur der Gewinn zählt. Das Planspiel Börse will die Teilnehmer auch für einen verantwortungsvollen Umgang mit Geld sensibilisieren. Deshalb gibt es zusätzlich zur Depotgesamtwertung eine separate Nachhaltigkeitsbewertung mit eigenem Ranking. Dabei werden Aktien von Unternehmen, die im hinterlegten Nachhaltigkeitsindex gelistet sind, in der Wertpapierliste speziell gekennzeichnet. So kann gezielt auf Nachhaltigkeit gesetzt werden. Die Erträge mit diesen Wertpapieren werden addiert und im Ranking abgetragen.

Registrierung und Teilnahme am Planspiel Börse erfolgen direkt über die zentrale Webseite www.planspiel-boerse.de oder die neu konzipierte Planspiel-Börse-App. Letztere ist für Apple und An-droid seit Anfang September in den jeweiligen Stores verfügbar. Die Teilnahme am Planspiel Börse ist kostenlos. Eine Anmeldung ist bis zur Spielmitte am 11. November möglich. Spielende ist der 9. Dezember. Weitere Infos gibt es bei der Sparkasse Gießen oder unter www.planspiel-boerse.de.