Platz nehmen, bitte: Neue Parkbänke an Eichgärtenallee in Gießen

Weihen das neue Sitzmöbel ein: Axel Pfeffer, Ludwig Wiemer und Gerda Weigel-Greilich.

GIESSEN - Einmal Platz nehmen, bitte: Die erste von insgesamt sieben neuen Parkbänken in der Eichgärtenallee haben Axel Pfeffer, Gerda Weigel-Greilich und Ludwig Wiemer vom Vorstand des Fördervereins Garten-Stadt Gießen nun im "Kastanien-Weg" eingeweiht. Die von den Eheleuten Manuela und Matthias Knak aus Verden gespendete Parkbank samt Müllbehälter mit Ascher befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Rollschuhbahn.

Wie der Vorsitzende Axel Pfeffer voller Freude berichtete, handelte es sich eigentlich um eine "Doppel-Aktion", wurde doch damit auch offiziell die vom neu gewählten Vorstand anlässlich der Mitgliederversammlung 2019 ins Leben gerufene Parkbank-Initiative im Stadtpark Wieseckaue beendet. Insgesamt 19 Parkbänke wurden innerhalb von zwei Jahren aufgestellt und seitens des Vereins mit 47 000 Euro gefördert.

Weil die direkt am Schwanenteich gelegenen und mittels eines Trampelpfads zu erreichenden Bänke vor allem von älteren Mitbürgern und auf Rollatoren angewiesene Personen nur sehr schwer zu erreichen sind, hat der Förderverein sich für ein neues Projekt unter dem Namen "Schwanenteich-Bank Kastanien-Weg" entschieden. Satzungsgemäß dürfen jedoch nur solche Projekte gefördert und unterstützt werden, die sich auf dem ehemaligen Areal der Landesgartenschau befinden. Das städtische Gartenamt, dessen stellvertretender Leiter Wiemer ist, hatte den Förderverein auf die sehr angegriffenen und zum Teil stark beschädigten Ruhebänke entlang des sogenannten "Kastanienwegs" parallel zur Eichgärtenallee hingewiesen. Diese am "Trampelpfad" gelegenen Bänke sollen langfristig nun durch die neuen Parkbänke ersetzt werden. Bei der Parkbank-Aktion im Stadtpark Wieseckaue wurde just jenes Bankmodell genutzt, welches bereits während der Landesgartenschau aufgestellt wurde. Es war dies die einzige Bedingung, die das Gartenamt gestellt hatte. Zwar ist der Banktyp mit 2500 Euro nicht gerade billig, hätte sich aber während der Landesgartenschau und auch in den fünf folgenden Jahren bereits bestens bewährt.

Auslöser dieses Projekts war die immer häufiger aufkommende Kritik, dass es zu wenig Sitzgelegenheiten im großen Areal des Stadtparks Wieseckaue gibt. Wie bei der Stadtpark-Bankaktion müssen auch hier im "Kastanien-Weg" die Spender 1500 Euro pro Bank aufbringen, um die Finanzierung sicher zu stellen. 1000 Euro steuert pro Exemplar der Förderverein bei. Insgesamt hat dieser bereits 20 000 Euro für die Aufstellung der Sitzmöbel aufgewendet.

"Einmal mehr erfolgt die aufwendige Montage durch die Mitarbeiter des Gartenamtes. Der Boden wurde ausgekoffert, Spezial-Aluschienen als Einfassung gewählt. Außerdem sind Vorrichtungen für die Montage von neun Papierkörben vorgesehen. Dann wurde die gesamte Fläche gepflastert, um ein dem Stadtpark angemessenes Aussehen sicherzustellen. Der nun bei der ersten Parkbank im Kastanien-Weg errichtete Müllbehälter hat einen aufliegenden Ascher. Für die geplanten sieben neuen Parkbänke gibt es bereits drei Sponsoren, weitere werden gesucht", wie Pfeffer berichtet. "Drei Spender aus der Gießener Bürgerschaft und darüber hinaus haben ihre Unterstützung bereits zugesagt und die ersten Spenden überwiesen. Auf Wunsch besteht die Möglichkeit, eine Plakette mit Namen des Spenders anzubringen."

Ein besonderer Dank des Vorsitzenden galt Schatzmeister Wolfgang Keil, der "mit Argusaugen darüber wacht, dass das Geld des Vereins auch satzungsgemäß und somit innerhalb des ehemaligen Landesgartenschauareals verwendet wird".

Interessenten können sich bei Gießens wohl bekanntestem "Schlammbeiser" oder auch per E-Mail info@foerderverein-garten-stadt-giessen.de melden.