Plötzlich riss vielerorts in Gießen die EM-Übertragung ab

Auch im Wirtshaus "Apfelbaum" geht es beim Anschauen des Spiels Portugal gegen Deutschland ganz schön eng zu, anderswo ist Selbstversorgung angesagt.

GIESSEN - Kopfschütteln und Achselzucken waren wohl die meist gezeigten Gesten am Samstagabend vor dem EM-Spiel Deutschland gegen Portugal. Ergänzt durch die Worte "Tut uns leid". Vor den Eingängen zahlreicher Biergärten standen die Fußballfans und warteten geduldig, bis ihnen ihr zuvor gebuchter Platz zugewiesen wurde. Wer bei brütender Hitze einen Platz haben wollte und zuvor nicht reserviert hatte, musste in die Röhre gucken. So erging es einem Ehepaar mit zwei Kindern, die zunächst am "Türmchen" abgewiesen wurden und bei ihrer Runde durch die Stadt schließlich auch beim "News Café" scheiterten. Auf seiner handgeschriebenen Liste strich Konstantinus Bulut mit seinem Kugelschreiber immer wieder Namen durch, stand in ständigem Kontakt mit seiner Mitarbeiterin, wenn es Rückfragen gab. Ohne Anmeldung gab es keine Chance, auf das durch einen Zaun mit Planen abgesperrte Gelände zu kommen.

Aperol Sprizz und eine leckere Fischplatte ließ sich derweil ein Mann am Tisch im Seltersweg schmecken, unbeeindruckt vom Gewusel um ihn herum. Zu Beginn des Spieles bewegten sich viele Leute, teils glich es einer Völkerwanderung, sie trugen Kühltaschen, Rucksäcke mit Verpflegung oder gar Bierkisten für das gemeinsame Gucken in Gärten oder Wohnungen. Nur wenige der männlichen und weiblichen Fußballfans dokumentierten nach außen hin ihre Zuneigung zur deutschen Mannschaft. Kleine Bändchen am Arm, schwarz-rot-goldene Stoffketten um den Hals, ein wenig Schminke mit den Nationalfarben, das war's dann auch. Ein junger Mann aus Wetzlar, der artig in der Warteschlange stand, hoffte "auf 2:1 für Deutschland". Das Endergebnis 4:2 dürfte ihn ebenso wie seine Begleiterinnen sehr gefreut haben.

Nur wenige Meter von der Ludwigstraße entfernt, wo immer mal drei, vier Streifenfahrzeuge sichtbar zu erkennen waren, herrschte Hektik bei vielen Menschen, die immer noch hofften, Einlass zu finden. Fast wie im Wohnzimmer ging es bei "Ellis" im Riegelpfad zu, hier saßen die Guckerinnen und Gucker beim "Public Viewing" im kleinen Biergarten. An die 30 schauten zu, 40 hätten in der Gaststätte Platz gehabt, aber wer wollte das bei dieser Hitze. Dana Diehl und Emma White hatten die letzten Plätze ergattert, sie seien nicht freiwillig hier, lachten sie. Anderswo kamen sie nicht rein, und so genossen sie einfach "die schöne Atmosphäre und das Spiel". Ein wenig geschminkt in den deutschen Farben und mit Armbändern und Stoffketten bildeten sie einen Farbtupfer unter freiem Himmel. Kiebitzen war nicht erlaubt, machte Stefan Hassler, der das Lokal mit seiner Tochter betreibt, deutlich. Und er hielt sich auch eisern an die Bestimmung, keine Getränke an Personen auszugeben, die nicht reserviert hatten. Nach seinem Hinweis tauchte plötzlich eine Streife der Ordnungspolizei auf, die auch die Lokale in der Ludwigstraße aufsuchte.

Auch im Wirtshaus "Apfelbaum" geht es beim Anschauen des Spiels Portugal gegen Deutschland ganz schön eng zu, anderswo ist Selbstversorgung angesagt.

Für die tolle Auflösung der Leinwand warb Torsten Ströher, einer der Betreiber des Wirtshauses "Apfelbaum". Diese zog viele Menschen an, Ordnungspersonal regelte den Einlass und schaute auf das Einhalten der Regeln. Ströher bedauerte etwas die Uneinsichtigkeit der Besucherinnen und Besucher, was aber der Gesamtstimmung unter freiem Himmel keinen Abbruch tat. Dagegen in Ruhe essen bei angenehmen Temperaturen, in der Nudelstube an der Ludwigstraße, konnten das Leute genießen, die sich nicht für Fußball interessierten. Wenig Verkehr auf der Straße, wo sonst wenig Ruhe herrscht, zumindest für zwei Stunden.

GRUND FÜR STÖRUNG Kurz vor Ende der ersten Halbzeit im EM-Spiel zwischen Portugal und Deutschland waren bei vermutlich Tausenden Menschen in Gießen und Umgebung, die Vodafone-Kunden sind, die Bildschirme schwarz. Neben dem TV ging auch im Internet nichts mehr. Erst um kurz vor 23 Uhr waren wieder alle Vodafone-Dienste verfügbar. Wie das Unternehmen auf Nachfrage des Anzeigers mitteilt, lag der Ausfall "an einem defekten Bauteil in einem Knotenpunkt unseres Kabel-Netzes". Dieses Teil sei von einem Service-Techniker ausgetauscht worden. Vodafone entschuldigt sich bei den betroffenen Kunden und verspricht, dass "mit der Reparatur die Dienste in unserem Netz für die kommenden Fußballspiele wieder stabil laufen sollten". (fod)

Sauer reagierten viele Fußballbegeisterte über den Ausfall der Übertragung. Nach dem 2:1 riss sie ab. Ein Bewohner aus der Anneröder Siedlung war einer der vielen Leidtragenden der Panne bei Vodafone, die aber nicht nur in Gießen auftrat und verärgerte Reaktionen auslöste. Wohl denen, die auf einen anderen Anbieter umschalten konnten, wie der Wiesecker Martin Viehmann, der sich die Höhepunkte des spannenden Spiels auf seinem PC anschaute. Nach dem Schlusspfiff chillten Yannik und Mohammed ein wenig auf der Mauer an der Kongresshalle und verfolgten, wie hupende Autos mit grölenden Fans vorbeifuhren. Doch nur an wenigen Fahrzeugen flatterten Deutschlandfahnen.

"Wir sind mit dem Verlauf des Abends zufrieden", resümierte Stadtsprecherin Claudia Boje auf Nachfrage des Anzeigers das Geschehen am Uni-Vorplatz in der Ludwigstraße. Dort hatte es am vergangenen Wochenende Randale gegeben, seitdem kontrollieren hier Polizei und Ordnungsamt. Laut Boje sei es ein ruhiger Abend ohne Vorfälle gewesen. Weder auf dem Platz noch im öffentlichen Straßenverkehrsraum habe es große Ansammlungen gegeben.