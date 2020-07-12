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Sonntag, 12.07.2020 - 10:30
7 min

Plötzlich standen Elefanten im Garten

Dr. Ulrich Weyl lebt und arbeitet seit 40 Jahren in Afrika, derzeit kann er aber wegen Corona nicht nach Simbabwe zurück und sitzt seit einigen Monaten in Gießen fest. In einem Buch hat der 75-Jährige seine Erlebnisse niedergeschrieben.

Tür an Tür mit der Tierwelt, Gemeindeprojekte und Minensuche: Simbabwe ist für Ulrich Weyl und Gattin Gabriele zur zweiten Heimat geworden. Fotos: Weyl

Tür an Tür mit der Tierwelt, Gemeindeprojekte und Minensuche: Simbabwe ist für Ulrich Weyl und Gattin Gabriele zur zweiten Heimat geworden. Fotos: Weyl

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Fotos
Tür an Tür mit der Tierwelt, Gemeindeprojekte und Minensuche: Simbabwe ist für Ulrich Weyl und Gattin Gabriele zur zweiten Heimat geworden. Fotos: Weyl

Tür an Tür mit der Tierwelt, Gemeindeprojekte und Minensuche: Simbabwe ist für Ulrich Weyl und Gattin Gabriele zur zweiten Heimat geworden. Fotos: Weyl

Offenbar gut gesättigt dösen drei Löwen am Fluss. Möchte Ulrich Weyl solche Naturschönheiten genießen, hat er es vom Haus der Familie nicht allzu weit. Foto: Weyl

Offenbar gut gesättigt dösen drei Löwen am Fluss. Möchte Ulrich Weyl solche Naturschönheiten genießen, hat er es vom Haus der Familie nicht allzu weit. Foto: Weyl

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