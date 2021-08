Podiumsdiskussion am Antikriegstag

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Das Friedensnetzwerk Gießen und der Ausländerbeirat Stadt Gießen laden am 1. September um 18 Uhr zu einer Podiumsdiskussion zum Antikriegstag mit den Direktkandidaten zur Bundestagswahl 2021 im Jokus (Ostanlage 25a) ein.

Mit dem faschistischen Überfall auf Polen am 1. September 1939 begann der Zweite Weltkrieg mit mindestens 56 Millionen Toten. Aus diesem Grund gibt es an diesem Datum seit 1966 den Antikriegstag, der neben den Ostermärschen (seit 1960) der wichtigste Tag der Friedensbewegung ist. Das Gießener Friedensnetzwerk und der Ausländerbeirat haben zur Diskussion Ali Al-Dailami (Linke), Behzad Borhani (Grüne), Helge Braun (CDU), Felix Döring (SPD), Henning Mächerle (DKP), Dennis Pucher (FDP), Diego Semmler (FW) und Darwin Walter (Die PARTEI) eingeladen. Alle Kandidaten erhielten vorab einen Fragebogen, in dem sie gebeten wurden, zu gezielten Fragen Stellung zu nehmen. Auch die Zuschauer werden die Gelegenheit haben, den Kandidaten Fragen zu stellen.