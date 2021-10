Pokal für größte Mannschaft beim Gießener Stadtlauf überreicht

Bei der Pokalverleihung (von links): Anneke Heidmann (Aidshilfe), Tina Gorschlüter (Lebenshilfe), Timon Lang, Hans Peter Schäfer (Schunk), Sabine Gross (Bioscientia), Fanny Hofmann (Bauhaus) und Frank Hölscheidt (Gießen Marketing). Foto: Kremer

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Zum zweiten Mal in Folge fand der Gießener Stadtlauf Pandemie-bedingt in virtueller Form statt. Nun, da alle Spenden gezählt und die Sieger der Verlosung bekannt gegeben wurden, konnte auch der Pokal für die größte Mannschaft überreicht werden. Der geht diesmal an die Firma Schunk, die mit 94 Teilnehmern einen enormen Beitrag zur Gesamtteilnehmerzahl von etwas über 200 Läufern leisten konnte.

"Ich wollte mich eigentlich bei allen bedanken", eröffnet Tina Gorschlüter von der Lebenshilfe ihre Rede, insbesondere bei denen, "die uns auch in diesem Jahr nicht im Stich gelassen haben". Neben der Firma Schunk waren noch Intersport Begro, Bauhaus oder Bioscientia wichtige Sponsoren. Von den ungefähr 200 Bioscientia-Mitarbeitern haben beispielsweise 21 bei dem Lauf mitgemacht, den verhältnismäßig hohen prozentualen Anteil hebt Gorschlüter besonders hervor.

Ein weiterer Pokal wurde der Läuferin Iris Heyden überreicht, die die größte Spende von 80 Euro sammeln konnte. Insgesamt sind durch den virtuellen Stadtlauf knapp 4000 Euro zusammengekommen, auch die Stadt Gießen hat sich mit einer Spende über 600 Euro an der Aktion beteiligt. Zudem seien auf das Spendenkonto auch einige Beträge von Menschen überwiesen worden, die gar nicht an dem Lauf teilgenommen haben. Das sei nicht zuletzt der guten Öffentlichkeitsarbeit von Gießen Marketing zu verdanken, ist sich Tina Gorschlüter sicher. Die Teilnehmerzahl in diesem Jahr sei zwar "mit den normalen 1500 bis 1700 Läufern vom Stadtfest nicht zu vergleichen", umso schöner sei es aber, dass trotzdem so viel Geld gesammelt wurde.

Der Erlös geht an die Lebenshilfe, um Arbeitsplatzprojekte für Menschen mit Behinderung zu fördern, und an die Aidshilfe Gießen. Dort fließen die Spenden sowohl in die Präventionshilfe als auch die Einzelhilfe für Menschen ein, die besonders viel Unterstützung benötigen, erklärt Anneke Heidmann von der Aidshilfe Gießen und gibt auch schon einen Ausblick auf das nächste Jahr: Eine Kooperation mit dem Hessischen Leichtathletik-Verband sei schon in Planung.