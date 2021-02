Politik für Kinder: SPD lädt ein

Jetzt teilen:

GIESSEN - Politik für Kinder ist der inhaltliche Rahmen für ein Fachgespräch mit Astrid Eibelshäuser am Donnerstag, 11. Februar, ab 20 Uhr. Eingebunden ist der ehemalige Landtagsabgeordnete Gerhard Merz sowie als Praktikerin Stefanie Paul von der Projektgruppe Margaretenhütte. Durch die Veranstaltung führt der SPD-Oberbürgermeisterkandidat Frank-Tilo Becher. Neben inhaltlichen Impulsen geht es um den Austausch von Ideen, Hinweisen sowie dem Aufzeigen von Entwicklungsmöglichkeiten im Bereich der Politik für Kinder in Gießen. Interessierte sind eingeladen sich zu beteiligen. Das Fachgespräch findet online statt. Anmeldungen sind per Mail an: anmeldung-kinder-politik@giessen-spd.de oder über www.giessen-spd.de möglich. Ein Einladungslink wird kurz vor der Veranstaltung versendet.