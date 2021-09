Politik "für Millionen statt für Millionäre"

Starteten die Veranstaltungsreihe: Klaus Zecher, Robin Mastronardi und Siegfried Hauska. Foto: Schäfer

GIESSEN - Anlässlich der Bundestagswahl veranstaltet der DGB Kreisverband eine dreiteilige Veranstaltungsreihe. Begonnen wurde mit dem Thema "Handlungsfähiger Staat - für Verteilungsgerechtigkeit sorgen und Sicherheit im Wandel garantieren". DGB-Kreisvorsitzender Klaus Zecher, Siegfried Hauska, Vorstandsmitglied DGB-Kreisverband und Betriebsrat bei Weiss Technik, sowie Gewerkschaftssekretär Robin Mastronardi trugen bezüglich Sozial- und Steuerpolitik die Forderungen zur "umfänglichen Stärkung des Sozialstaates" an die künftige Regierung vor.

Näher beleuchtet wurden die gesamtgesellschaftlichen Herausforderungen und die vorhandenen Konzepte in den Wahlprogrammen der demokratischen Parteien zur Bundestagswahl. Der ausführliche Wahlcheck des DGB zu den Schnittstellen der Wahlprogramme der Parteien ist unter www.dgb.de/bundestagswahl-2021/wahlcheck zu finden.

Laut Zecher könne es nicht so sein, dass einige Parteien steuerliche Erleichterungen für Einkommensstarke propagierten, wo viele Menschen unter dem Existenzminimum lebten. So sei eher angesagt, den Mindestlohn zu erhöhen. Dieses zusätzliche Einkommen der Menschen wandere umgehend in den Wirtschaftskreislauf und werde nicht in Steueroasen geparkt. "Stärken wir Millionäre oder stärken wir lieber Millionen?", sei die Frage. Deutschland als eines der reichsten Länder habe das schlechteste Rentensystem, wetterte Zecher und betont: "Nein zur privaten Altersvorsorge! Und keine Erhöhung des Renteneintrittsalters!" Es müsse eine Sozialpolitik geben, die für die Mehrheit der Menschen da sei.

Außer auf das Thema Rente sei beim Blick in die Wahlprogramme ein Hauptaugenmerk auf die sozialen Sicherungssysteme zu richten. Der DGB fordere eine solidarische Finanzierung der Sozialversicherungszweige. Die großen Herausforderungen für eine solche bezüglich der langfristigen Leistungsfähigkeit und dem hohen Leistungsniveau könnten nur durch solidarische Lösungen garantiert werden. Gefordert hierzu sei eine Finanz- und Steuerpolitik, die einerseits die Handlungsfähigkeit des Staates gewährleiste und andererseits für Verteilungs- und Chancengleichheit sorge. Es sei höchste Zeit, die Einnahmesituation und die finanzpolitischen Handlungsspielräume von Bund, Ländern und Kommunen deutlich zu verbessern. Es sei auch Zeit, für mehr Verteilungsgerechtigkeit beim Einsatz öffentlicher Gelder zu sorgen. Gleichzeitig müssten die Kosten für die Überwindung der Corona-Krise und für die erfolgreiche Gestaltung des Übergangs in eine klimaneu-trale und digitale Wirtschafts- und Arbeitswelt gerecht verteilt werden. Keineswegs seien die Lasten einseitig auf die Beschäftigten abzuwälzen. Diesbezüglich brauche Deutschland eine andere Steuerpolitik als bisher.

Von den demokratischen Parteien im Bundestagswahlkampf werde unter anderem eine solidarische Finanzierung aller Sozialversicherungszweige gefordert. Dies habe zu geschehen durch paritätische Beiträge zur gesetzlichen Arbeitslosen-, Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung. Dazu müsse es bei der Krankenversicherung zu einem Umbau in eine solidarische Bürgerversicherung für alle kommen. Die Pflegeversicherung müsse weiterentwickelt werden zu einer Pflegebürgervollversicherung, die alle pflegerischen Kosten abdecke.

Bei der gesetzlichen Rente will der DGB einen Einstieg in eine solidarische Erwerbstätigenversicherung, die alle nicht obligatorisch Abgesicherten mit einbezieht. Das gesetzliche Rentenniveau solle mindestens 48 Prozent betragen. Ohne Anhebung der Regelaltersgrenze heraufzusetzen, soll es in einem weiteren Schritt auf etwa 50 Prozent angehoben werden. Eine gesetzliche Rente müsse allen Rentnern im Alter ein Leben in Würde ermöglichen und langjährige Beitragszahlung honorieren; einschließlich der Zeiten für Kindererziehung und Pflege. Eine konsequente und umgehungsfreie Besteuerung nach dem Maßstab der finanziellen Leistungsfähigkeit müsse erfolgen. So müssten Normal- und Geringverdienende entlastet werden, während Top-Verdienende, Vermögen, hohe Erbschaften und gewinnträchtige, insbesondere multinationale Unternehmen, endlich mehr zum Gemeinwesen beizutragen hätten.