Politiker mit Migrationshintergrund im Gießener "Erzählcafé"

Warben für Wahlen zum Ausländerbeirat: (v.l.) Natalia Knöbl, Istayfo Turgay und Vahit Duran. Foto: Zielinski

Gießen. "Macht Politik Spaß?" Dieser Frage gingen am Samstag im "Erzählcafé" vier Kommunalpolitiker(innen) aus Stadt und Kreis nach. Eingeladen hierzu hatten das Freiwilligenzentrum und die Stadt Gießen, die 2019 gemeinsam ein Integrationslotsenprojekt ins Leben gerufen haben. "Wir möchten Menschen mit Migrationsgeschichte Lust auf politisches Engagement machen", betonte Alexandra Böckel, Leiterin des Freiwilligenzentrums. Ziel sei es, Hemmungen abzubauen und dazu zu animieren, an Wahlen, beispielsweise zum Ausländerbeirat, teilzunehmen. Moderiert wurde die gut besuchte Veranstaltung, die kurzfristig vom Gießener Rathaus ins Café Zeitlos verlegt worden war, von Monika Pröse und Lucia Rutschmann (Wir-Lotsen-Kompetenz-Zentrum Offenbach) sowie Tarik Muuhib (Fallmanager für Geflüchtete, Stadt Gießen).

Migrationshintergrund und Spaß an der Politik - diese Dinge verbanden die vier Diskussionsteilnehmer, die sich nicht nur den Fragen der Moderatoren, sondern auch der interessierten Zuhörer stellten. Über ihre Arbeit im Elternbeirat sind sowohl Sonya Can - seit 16 Jahren CDU-Stadtverordnete in Pohlheim - und Natalia Knöbl (Mitglied im Stadt- und Kreis-Ausländerbeirat) in die Kommunalpolitik gekommen. "Ich habe mich schon als Jugendliche für Politik interessiert", erklärte Sonya Can.

Weil er etwas in der Gesellschaft bewegen wollte, hat Istayfo Turgay (ehrenamtlicher Kreistagsbeigeordneter Gießen, SPD) zunächst mit Jugendarbeit in der Kirche begonnen. Durch Freunde sei er in die Kommunalpolitik gekommen. "Ich habe schon immer mit den Grünen sympathisiert", betonte Vahit Duran, der seit einem Jahr Stadtverordneter bei Bündnis 90/Die Grünen ist. "Durch die Kommunalpolitik lerne ich die Stadt besser kennen", unterstrich er.

Gut funktionierende Beiräte

Alle vier Politiker hoben die Wichtigkeit der Arbeit der Ausländerbeiräte in Stadt und Kreis hervor, die aufgrund zu geringer Beteiligung aufgegeben werden sollten. "Zur Wahl stellen dürfen sich alle Personen, die einen ausländischen Pass hatten oder haben", erläuterte Natalia Knöbl. Wählen dürften hingegen ausschließlich ausländische Mitbürger.

"Gemeinsam können wir hier viel bewegen", akzentuierte Istayfo Turgay. So sei beispielsweise der Antidiskriminierungsverein Mittelhessen aus einem Prüfantrag des Ausländerbeirates hervorgegangen. "Wir haben zwei gut funktionierende Beiräte", lobte er und rief zu einer regen Wahlbeteiligung auf. In diesem Jahr fielen die Wahlen zum Kreisausländerbeirat auf denselben Tag wie die Kommunalwahlen.

"Kommunalpolitik ist eine Investition in die Gesellschaft", stellte Istayfo Turgay fest. Und wer Kommunalpolitik betreibe, sei leider seltener zuhause. Das konnte Clarissa, die jüngste von vier Töchtern von Sonya Can, nur bestätigen. Aber sie betonte auch: "Ich bin stolz auf meine Mutter. Schon in der Schule wussten alle Lehrer, wer wir sind." Die Töchter hätten sich verpflichtet gefühlt, immer gut politisch informiert zu sein. "Wir Eltern sind immer die Vorbilder", erklärte auch Natalia Knöbl. "Ich lerne jeden Tag dazu und gebe das Wissen natürlich weiter." Kreispolitik sei aber nicht nur Schulpolitik, auch die Senioren dürften nicht vergessen werden", führte Sonya Can aus. Nach Auskunft von Alexandra Böckel habe das Freiwilligenzentrum diese Idee bereits aufgegriffen und werde sich künftig verstärkt um die in ihrer Mobilität eingeschränkten Menschen kümmern. Ehrenamtliches Engagement sei durch Hauptamtliches nicht zu ersetzen. Gefordert wurde von einigen der Zuhörer ein kostenfreier Raum für Treffen oder Veranstaltungen. "Das ist schon lange ein Thema", bestätigte urgay. Gesucht werde ein dauerhaft nutzbarer Raum, wie beispielsweise in Frankfurt das Haus der Kulturen. Leider sei dies, Corona-bedingt, noch schwieriger geworden.

Ob er auch als ausländischer Student in der Kommunalpolitik aktiv sein könnte, fragte ein junger Marokkaner. "Es ist wichtig, es zu schaffen, in einer vorurteilsfreien Welt aufzuwachsen. Junge, kluge Menschen werden immer gebraucht", antwortete Istayfo Turgay.