Polizei bietet montags Termine zum codieren an

Giessen (red). Auch in Zeiten von Corona bietet die Polizei in Gießen zukünftig wieder Termine an. Nicht nur Fahrradbesitzer können ihren Drahtesel bei der Polizeistation Gießen Nord, Berliner Platz 1 (Garage neben Parkplatz) von 9 Uhr bis 16 Uhr codieren lassen, sondern auch Besitzer von Wertgegenständen wie Laptops oder anderen Werkzeugen können jeweils montags ab dem 8. Juni vorstellig werden. Interessenten werden jedoch gebeten, sich eine Woche bei der Polizeistation Gießen-Nord (0641/7006-3770) für den darauf folgenden Montag anzumelden. Darüber hinaus bittet die Polizei, sich an aktuelle Corona-Auflagen wie zum Beispiel Abstandsregelung zu halten und empfiehlt darüber hinaus einen Mundschutz zu tragen.

Die Polizei rät, sich die Rahmennummer des eigenen Fahrrades zu notieren. Sollte das Rad keine Rahmennummer haben, sollte man es codieren lassen. Alle wichtigen Daten sollte man in einen Fahrradpass oder eine App eintragen. Nützlich ist dabei auch ein Foto. Kauft man ein gebrauchtes Rad, sollte man einen Eigentumsnachweis oder einen Kaufbeleg verlangen. Das eigene Fahrrad sollte immer mit dem Rahmen sowie dem Vorder- und Hinterrad an massive Stahlketten, Panzerkabelschlösser oder Bügelschlösser an einen feststehenden Gegenstand angekettet werden. Dies gilt auch in Fahrradkellern oder anderen Unterstellmöglichkeiten. Wertvolles Zubehör wie einen Radcomputer sollte man mitnehmen. Hilfreich sei auch der Aufkleber "Finger weg - mein Rad ist codiert". Diese Aufkleber und ein Faltblatt "Guter Rat ist nicht teuer. Und der Verlust Ihres Rades?" sind bei jeder Polizeidienststelle erhältlich.