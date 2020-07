Polizei fahndet nach Schläger mit langem Vollbart

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Nach einer Auseinandersetzung, die sich am vorletzten Wochenende in der Frankfurter Straße abspielte, sucht die Polizei Zeugen. Dabei wurde am frühen Sonntagmorgen, 28. Juni, gegen 5.45 Uhr ein stark alkoholisierter 25-Jähriger nach einem Streit Opfer einer Gewalttat. Ein Unbekannter schlug den 25-jährigen Syrer nieder und fuhr anschließend mit einem schwarzen Mercedes, der sich im Bereich einer Tankstelle befand, davon. Der Schläger soll 1,65 bis 1,70 Meter groß sein und vermutlich aus der Türkei stammen. Er soll kräftig sein und auffällige Tätowierungen am rechten Arm und einen schwarzen langen Vollbart haben. Hinweise an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.