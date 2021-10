Polizei informiert interessierte Berufsumsteiger

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Die Einstellungsberater der Polizei Mittelhessen laden für Freitag, 5. November, erneut unter dem Motto „Infoabend für Berufsumsteiger“ in das Gießener Präsidium ein. Das Angebot richtet sich hauptsächlich an Personen, die mitten im Berufsleben stehen oder noch studieren. Grundsätzlich ist das Abitur oder Fachabitur oder der Meisterbrief erforderlich. Allerdings steht der Hochschulzugang unter Umständen auch Menschen ohne Abitur mit besonderen beruflichen Qualifikationen offen. Das Alter für eine Bewerbung bei der Hessischen Polizei wurde von 32 auf 36 Jahre heraufgesetzt.

Die Polizei bietet an dem Abend von 18.30 bis 21.30 Uhr einen Einblick in den vielseitigen Beruf. Neben der kurzen Darstellung der facettenreichen Aufgaben innerhalb der Behörde, berichten Frauen und Männer der Schutz - und Kriminalpolizei über ihre Arbeit und Erfahrungen im Alltag. Die speziell geschulten Einsatztrainer machen zudem deutlich, welche Eigenschaften und Anforderungen an den Polizeidienst notwendig sind und wie die Hessische Polizei ihre Bediensteten vor Gefahrenlagen schützt. Danach werden Experten die Bedeutung der Spurensicherung erläutern. Auch ein Polizeihund wird mit mehreren Hundeausbildern im Einsatz sein und sein Können präsentieren. Die Teilnahme ist nur für Geimpfte, Genesene oder Personen mit einem tagesaktuellen Negativ-Test möglich. In den Innenräumen gilt Maskenpflicht. Anmeldungen bis 3. November über E-Mail einstellungsberatung.ppmh@polizei.hessen.de.