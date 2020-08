Polizei kontrolliert für "Sicheres Gießen"

Jetzt teilen:

giessen (red). Um das Sicherheitsgefühl der Bürger zu stärken, waren am vergangenen Freitag mehrere Beamte der Gießener Polizei und der Bereitschaftspolizei in der Innenstadt, insbesondere auf dem Marktplatz, den Lahnwiesen und dem Bahnhofsumfeld unterwegs und kontrollierten mehrere Personen. Hintergrund ist, dass es in der Vergangenheit Beschwerden wegen Alkoholkonsum, Streitigkeiten und Anpöbeln von Passanten insbesondere im Bereich rund um den Marktplatz gab, wie die Polizei mitteilt. Zwischen 12.20 bis16.30 Uhr erteilten die Ordnungshüter 15 Platzverweise. Davon mussten zwei Personen zur Dienststelle. Einer mehrfachen Aufforderung, dem Platzverweis Folge zu leisten, kam ein 50-jähriger Mann aus Gießen nicht nach. Die Polizisten nahmen auch diesen mit zur Wache. In einer Zelle musste er dann einige Stunden verweilen.

Bei weiteren Kontrollen am gleichen Tag lag das Hauptaugenmerk der Schutzleute auf Verkehrssicherheit von Fahrzeugen. Knapp 20 Fahrzeuge und über 20 Personen kontrollierten die Beamten der Polizeidirektion Gießen und der Bereitschaftspolizei Lich im Rahmen des Konzeptes "Sicheres Gießen". Sie stoppten die Verkehrsteilnehmer zwischen 9 Uhr und 10.30 Uhr im Wiesecker Weg und zwischen 13.30 Uhr und 15.30 Uhr im Gleiberger Weg. Die Beamten stellten den Roller eines 58-jährigen Gießeners sicher, da an diesem vermutlich technisch manipuliert worden ist und dieser zu schnell war. Ein Gutachten wird in den nächsten Tagen Aufschluss darüber geben. Die Ordnungshüter leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen den Fahrer ein. Trotz Hinweisschild an einem E-Scooter, dass dieser nicht für den öffentlichen Verkehrsraum zugelassen ist, nutzte ihn ein 32-jähriger Gießener. Die Ordnungshüter erwischten den Mann bei der Kontrolle im Gleiberger Weg. Der Fahrer konnte keine Betriebserlaubnis für den Roller vorlegen. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Bei vier Fahrern wurden wegen unterschiedlicher Verstöße Ordnungswidrigkeitsverfahren eröffnet. "Die Polizei wird weiter für Ihre Verkehrssicherheit im Einsatz sein", heißt es in der Pressemitteilung abschließend.