Polizei kontrolliert mit Zivilwagen

GIESSEN - (red). Am Mittwoch besetzten zwei Beamte des Regionalen Verkehrsdienstes den Zivilwagen der Geschwindigkeitsüberwachung. Sie brachten das sogenannte „Provida“-Fahrzeug im Gießener Landkreis zum Einsatz. Die PS-starken Fahrzeuge sind mit einer geeichten Messtechnik ausgestattet, die den vorausfahrenden Raser gleichzeitig mit Videotechnik aufzeichnet. Die Schnellfahrer werden nach der Messung gestoppt und sofort mit ihrem Fehlverhalten konfrontiert.

Zwischen 9.30 und 14.30 Uhr erwischten sie in Gießen und Gießener Umland mehrere Verkehrssünder, die zu schnell unterwegs waren, ihr Handy nutzten oder gegen das Abstandsgebot verstießen. In der Dammstraße in Gießen fiel der Streife ein Krad auf, welches zu laut war. An dem Fahrzeug war offenbar der sogenannte „DB-Killer“ ausgebaut und führte zu den lauten Geräuschen. Darüber hinaus existierte zum eingebauten Bremshebel keine Zulassung. Diese Veränderungen führten zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Da der 23-jährige Fahrer aus Pohlheim sich nicht ausweisen konnte und angab, dass er nur kurz Brötchen holen wollte, fuhr die Streife mit ihm zur etwa 200 Meter entfernten Wohnanschrift seiner Freundin. Nachdem die Ordnungshüter seinen Führerschein überprüften, stellten sie fest, dass er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis (Klasse A) war. Den jungen Mann erwarten nun ein Strafverfahren und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren. Abschließend ärgerte er sich, dass er die wenigen Meter zum Bäcker nicht gelaufen ist.