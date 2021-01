Polizei kontrolliert verschärfte Maskenpflicht in Gießen

Maskenpflicht im ÖPNV: Freundlich, aber bestimmt führen die Beamten die Kontrollen durch. Foto: Leyendecker

GIESSEN - Ab Samstag gilt die verschärfte Maskenpflicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln sowie in Geschäften. Konkret bedeutet das, dass Stoffmasken in diesen Bereichen ausgedient haben und durch FFP2- oder medizinische Masken ersetzt werden müssen.

Schon seit einigen Tagen ist die Gießener Polizei in der Buslinie 1 und 17 unterwegs, um sich zu vergewissern, dass die Maskenpflicht auch konsequent eingehalten wird. Dass diese beiden Linien, insbesondere die Linie 1 gewählt wird, hat einen triftigen Grund: "Von der Linie 1 hören sowohl wir von der Polizei wie auch die Stadtverwaltung in letzter Zeit viele Beschwerden", erläutert Sabine Richter, Pressesprecherin der Polizei Mittelhessen. Konkret geht es bei den Fällen meistens um Belästigungen im Bus und das nicht korrekte Tragen der Mund-Nase-Bedeckung. Das Sicherheitsgefühl in Gießens Buslinien steht aus Sicht von Stadt und Polizei an oberster Stelle, deshalb werden hier nun verstärkt Kontrollen durchgeführt. "Jeder soll sich sicher fühlen. Das Konzept 'Sicheres Gießen' ist da der Grundpfeiler der Strategie", meint Richter. Kollegen der Bereitschaftspolizei, aber auch reguläre Streifen sind dazu angehalten, im gesamten Stadtgebiet sogenannte "Corona-Kontrollen" durchzuführen. Konkret geht es dort um das Alkoholverbot an öffentlichen Plätzen sowie die korrekte Benutzung der Maske. Im Rahmen der Amtshilfe arbeiten die verschiedenen Instanzen in Gießen intensiv zusammen. "Wir sind im regen Austausch mit der Stadt und den anderen Behörden. Ob Ordnungsamt oder Bundespolizei, wir arbeiten da alle Hand in Hand", berichtet die Beamtin.

Donnerstagabend, Berliner Platz. Zehn Beamte sind im Einsatz und kontrollieren die einzelnen Busse - verstärkt eben die Linien 1 und 17. Bei einigen Passagieren ist die Maske unter der Nase gerutscht, aber das ändert sich sofort, als die Leute die Beamten erblicken. Da muss auch Richter schmunzeln. "Ja, die Leute sehen Polizei und sofort geht der Griff zur Maske. Das sehen wir öfter und sind immer wieder erstaunt, wie schnell es dann geht". Generell geht es an dem Abend recht ruhig zu. Eine ältere Dame erkundigt sich bei den Beamten, ab wann die neue Maskenregelung denn nun gelte. Die Polizisten geben geduldig Auskunft und sind sogar dazu bereit, der Dame zu erläutern, wie die FFP2-Masken in der Benutzung zu verwenden seien.

Deutlich wird, dass sehr wenig Menschen am Abend noch unterwegs sind. Restaurants geschlossen, Kultureinrichtungen geschlossen, Kneipen geschlossen - das zeigt schon deutliche Wirkung. Zudem schildern die Bereitschaftspolizisten, dass es auch jahreszeitlich bedingt sehr ruhig sei. Man habe am Morgen im Seltersweg kontrolliert und konnte keinen einzigen Verstoß feststellen. Ansonsten gilt hier ähnlich wie bei den Kontrollen zur Ausgangssperre die Devise "mahnen und unterrichten". Man sucht den Kontakt zu den Busfahrern und fragt, ob alles in Ordnung sei und ob es zu Vorfällen kam.

Einer der Busfahrer der Linie 1 berichtet den Beamten daraufhin, dass heute zwar alles okay sei, aber am Vorabend in seinem Bus die Lage etwas eskaliert wäre. Auf Nachfrage, was vorgefallen sei, schildert der Mann Verstöße gegen die Maskenpflicht. "Das hören wir immer häufiger. Es beeinträchtigt nicht nur das Sicherheitsgefühl, sondern sorgt eben auch für Reibereien", weiß Sabine Richter.

Die Stadtwerke können zwar in solchen Fällen vom Hausrecht Gebrauch machen, aber aus Sicht vieler Busfahrer macht es keinen Sinn, auf einen Maskenverweigerer einzureden, der dann unter Umständen noch gewalttätig wird. In solchen komplizierten Fällen werde dann die Polizei verständigt. Auch hier habe die Sicherheit oberste Priorität, so Richter weiter. Schlüsselaufgaben der Kontrolltätigkeiten seien die Gespräche mit den Busfahrern und die Ermahnung der Fahrgäste - nicht das bloße Ausstellen von Strafen oder Sanktionierungen. Man setze weiterhin auf die Vernunft der Fahrgäste und hofft, dass die verschärfte Maskenpflicht die Thematik wieder etwas beruhigen kann. Der Einsatz am Donnerstag dauerte für die Beamten bis Mitternacht und die Bilanz ist aus Sicht von Pressesprecher Jörg Reinemer sehr erfreulich. "Es war sehr ruhig. Wir hatten kaum Vorfälle. 50 Leute wurden kontrolliert und fast alle haben direkt die Masken hochgezogen, als sie die Kollegen sahen. Das ist jetzt erst einmal nur eine Momentaufnahme. Wir werden auch weiterhin kontrollieren."