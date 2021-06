Polizei nimmt Gießener Youtube-Dealer "Banks" fest

In dem Video zeigt sich "Banks" mit weißer Sturmhaube, nimmt die Kamera unter anderem mit in seinen Drogen-Bunker und zu einer Übergabe. Screenshot: Mosel

WETTENBERG/GIESSEN - Von 120.000 Euro Umsatz pro Monat spricht der 26-Jährige, will eigenen Angaben zufolge bis zu 30 Kilogramm Marihuana im selben Zeitraum verkaufen. Die Rede ist von dem Drogendealer "Banks", dessen Interview mit dem Jugendmagazin "Vice" und das zugehörige Video auf Youtube sich vor einigen Wochen wie ein Lauffeuer verbreiten - nicht nur in Gießen. Hier spielte nämlich das Video, bei dem der Dealer mit der weißen Sturmhaube den Zuschauer nicht nur mit in seinen Drogen-Bunker, sondern auch zu einer Übergabe von Betäubungsmitteln nimmt. Nun wurde ihm seine Offenheit augenscheinlich zum Verhängnis - er wurde festgenommen.

Wie die Gießener Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwochabend mitteilt, seien zwei Männer und eine Frau im Alter zwischen 24 und 26 Jahren aus Wettenberg vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge zu handeln.

Zudem fanden in Gießen und Wettenberg umfangreiche Durchsuchungsmaßnahmen statt, die unter anderem auch mehrere hundert Gramm Marihuana zu Tage befördert haben. "Bei einem der Festgenommenen, dem 26-Jährigen, handelt es sich nach dem bisherigen Ergebnis der Ermittlungen um einen Mann, der sich vor einigen Monaten in einem auf Youtube veröffentlichten Video als Drogendealer mit dem Spitznamen 'Banks' gerierte", heißt es in der Mitteilung.