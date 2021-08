Polizei stoppt gleich zwei illegale Autorennen in Gießen

Zwei Autorennen haben Zivilfahnder der Polizei am Sonntag in Gießen gestoppt. Foto: dpa

GIESSEN - Zeugen eines illegalen Autorennens in Gießen ist in der Nacht zu Sonntag eine Zivilstreife geworden. Wie die Polizei mitteilte, fiel den Beamten ein Mercedes AMG G63 mit 585 PS und ein Porsche Panamera 4 E-Hybrid mit 372 PS gegen 2 Uhr in der Nordanlage auf. Die Fahrer steuerten in die Rodheimer Straße, wo sie sich stark beschleunigend gegenseitig überholten. Von dort bogen sie auf die Heuchelheimer Straße ab und stellten sich bei Rotlicht nebeneinander an der Ampelkreuzung zum Industriegebiet Ost auf. Als die Ampel auf grün sprang, lieferten sich die Fahrer ein Rennen in Richtung Heuchelheim. Laut Informationen der Polizei saßen am Steuer der Autos Zwillingsbrüdern, die wenige Stunden zuvor durch ihren 18. Geburtstag vom "Begleitenden Fahren ab 17" befreit worden waren. Die beiden Fahrzeuge gehörten dem Vater der Geschwister.

Zu einem weiteren illegalen Autorennen kam es am Sonntagabend. An der Ampel der Grünberger und Moltke Straße waren ein GTI-Fahrer (250 PS) und der Fahrer eines VW T-ROC R (300 PS) ins Visier einer Zivilstreife geraten. Während der Rotphase der Ampel ließ der T-ROC-Fahrer laut Polizei mehrfach seinen Motor im Leerlauf aufheulen, so dass laute Knallgeräusche der Abgasanlage zu hören waren. Anfangs folgte der T-ROC dem GTI noch in Normalgeschwindigkeit in die Ludwigstraße. Hier beschleunigten beide Fahrer stark, mussten an der Ampel zur Bismarkstraße jedoch wieder abbremsen. "Der T-ROC überholte den GTI dort verbotswidrig und bei unübersichtlicher Verkehrslage", teilte die Polizei weiter mit. Daraufhin beschleunigte der GTI ebenfalls und beide Fahrzeuge bogen hintereinander über den Linksabbiegerstreifen in die Bismarkstraße in Richtung Schiffenberger Tal ab. Dort gaben die beiden Fahrer richtig Gas. Die Zivilstreife hatte trotz einer Geschwindigkeit von rund 100 km/h Probleme auf die beiden Fahrzeuge aufzuschließen. Am Bahnübergang bremsten die Autos schließlich ab und bogen in den Heegstrauchweg ein. Auf dem Parkplatz einer Gaststätte konnten die Polizisten die 21 und 22 Jahre alten Autofahrer dann kontrollieren.