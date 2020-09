Polizei warnt vor "ungebetenen Gästen"

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Giessen (red). Schnell ist es passiert und ein Fremder steht in der Wohnung. Schon die Frage nach einem Stift und einem Zettel kann dazu führen, dass man einen ungebetenen Gast plötzlich im Wohnzimmer stehen hat und später wertvolle Gegenstände fehlen. Regelmäßig erfährt die Polizei über solche oder ähnliche Vorfälle, wie die Behörde in einer Pressemitteilung informiert. Bei einer Seniorin aus Gießen ist es glücklicherweise nicht ganz so weit gekommen.

Um Zettel und Stift gebeten

Eine unbekannte Frau klingelte am Dienstag gegen 15.20 Uhr an einer Haustür in der Joachimtaler Straße. Ob sie eine Apothekentüte für die Nachbarin abgeben könne, fragte die junge Dame und bat um einen Zettel sowie Stift. Ob es nun eine glückliche Fügung war oder nicht, das Haustelefon klingelte und die über 80-Jährige nahm das Gespräch entgegen. Als sie der Fremden auf Nachfrage sagte, ihre Tochter sei am Telefon, verschwand die Unbekannte in Begleitung einer anderen Frau, die vor dem Haus wartete. Die Verdächtige war etwa 20 Jahre alt, trug längere gesteckte Haare, eine hellbeigefarbene Jacke und hatte ein gepflegtes Erscheinungsbild. Die Begleitung hat eine kräftige Statur, trug einen grauen Pullover und ein schwarzes Kopftuch.

Sperrbügel anlegen

Zeugen, die Angaben zur Identität der beiden Frauen machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0641/7006-2555 in Verbindung zu setzen. Die Polizei rät, grundsätzlich keine Fremden in die Wohnung zu lassen: "Sehen Sie sich Besucher vor dem Öffnen durch den Türspion oder mit einem Blick aus dem Fenster an und machen Sie von Ihrer Türsprechanlage Gebrauch. Öffnen Sie nicht sofort die Tür, sondern legen Sie immer Sperrbügel oder Sicherheitskette an. Falls das Telefon klingelt und Sie das Gespräch entgegennehmen möchten, machen Sie für die Dauer des Telefonats die Wohnungstür zu. Bei verdächtigen Beobachtungen informieren Sie Ihre örtliche Polizeidienststelle."