Polizei warnt vor unseriösen Handwerkern

GIESSEN - (red). Unseriöse Handwerker bieten immer wieder ihre Dienste an, warnt die Polizei und schildert einen jüngsten Fall vom Montag: Drei unbekannte Männer klingelten am Samstag gegen 11.30 Uhr bei einer 80-Jährigen Seniorin in der Robert-Sommer-Straße und boten ihr die Erneuerung der Regenrinne für 500 Euro an. Gegen 15 Uhr beendeten sie vorläufig ihre Arbeiten, um am Montag gegen 9.30 Uhr den Rest zu erledigen. Als sie ihre „Handwerksleistung“ beendet hatten, forderte der angebliche „Chef“ Kosten von 8800 Euro ein. Die Dame, zwischenzeitlich misstrauisch geworden, hatte eine Freundin informiert, fuhr aber mit den Betrügern zur Bank und ging alleine hinein. In der Zwischenzeit informierte ihre Freundin die Polizei. Noch bevor die Streife bei dem Kreditinstitut ankam, flüchteten die Gauner mit einem weißen Transporter. Zu einer Geldübergabe war es nicht gekommen.

Die Verdächtigen werden wie folgt beschrieben: Einer ist zirka 30 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß. Er hat kurze schwarze Haare und ein schmales Gesicht. Der Zweite ist etwa 50 Jahre, etwa 1,65 Meter groß und kräftig. Er hat ein rundes Gesicht, leicht lockige schwarze Haare und einen Bauchansatz. Der dritte Mann ist etwa 20 Jahre alt und zirka 1,75 Meter groß. Er hat kurze schwarze Haare. Die Betrüger waren an beiden Tagen mit einem weißen Sprinter in der Robert-Sommer-Straße. Wem sind die Männer und der weiße Sprinter am Tatort aufgefallen? Wer Hinweise geben kann, wendet sich an die Kripo Gießen unter 0641/7006-2555. Damit Sie keine bösen Überraschungen erleben, machen Sie keine Geschäfte an der Haustür, rät die Polizei.