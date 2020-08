Polizeikontrolle: Mehrere Fahrer unter Drogen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Giessen (red). In der Ringallee sollte am Dienstagabend ein auffälliger Pkw kontrolliert werden. Als die Beamten das Auto anhielten, rannten alle vier Insassen davon. Durch eine schnell eingeleitete Fahndung konnten wenig später alle vier Personen festgenommen werden. Der Grund für ihre Flucht dürften Drogen gewesen sein. Die Polizisten fanden im Fahrzeug und bei einem Teil der Personen Drogen. Der Fahrer musste mit zur Blutentnahme, da er offenbar zuvor Drogen genommen hatte. Am gleichen Abend fiel den Beamten im Wartweg ein weiterer Pkw auf. Auch in diesem Fall wurden die Ermittler fündig; sie stellten Drogen sicher und nahmen den Fahrer gleich mit. Offenbar hat auch er vor der Fahrt Drogen eingenommen.

Auch bei einer Kontrolle in der Wilhelmstraße stellten die Beamten fest, dass der 46-jährige Pkw-Fahrer offenbar unter dem Einfluss von Drogen stand. Darüber hinaus hatte er keinen Führerschein.