Poppe in Gießen: "Intensive Verhandlungen"

Am Standort Gießen werden voraussichtlich zehn Stellen gestrichen. Archivfoto: Schultz

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Die etwa 240 Mitarbeiter der Gießener Autozulieferer-Firma Poppe GmbH werden erst zum Jahreswechsel erfahren, ob sich noch ein Investor für ihren insolventen Mutterkonzern, die in Gelnhausen ansässige Veritas AG, findet. Wie der Insolvenzverwalter am Dienstag in einer Pressemitteilung wissen ließ, wird nach aktuellem Stand erst dann mit einem Ergebnis der Suche gerechnet. Momentan würden "intensive Verhandlungen mit verschiedenen Interessenten geführt". Parallel dazu laufe der angestoßene Sanierungsprozess "weiterhin auf Hochtouren", heißt es weiter. Für Poppe steht schon jetzt fest, dass es hier zu zehn Kündigungen kommen wird (diese Zeitung berichtete).

Bereits im Februar, also noch vor der Corona-Krise, war bekannt geworden, dass die Veritas-Gruppe als Folge von Marktrückgängen am Standort Gießen 20 Stellen streichen wollte. Hinter diesen Plänen stand ein amerikanischer Investor, der umfangreiche Forderungen gestellt hatte, die auch Lohn- und Prämienverzicht beinhalteten und eine noch höhere Kündigungszahl befürchten ließen. Doch die Übernahme der AG scheiterte im Mai. Anfang August eröffnete dann das Amtsgericht Hanau das Insolvenzverfahren gegen die Aktiengesellschaft und ihre Tochterfirmen. Insolvenzverwalter, Betriebsrat und die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie einigten sich in der Folgezeit in mehreren Verhandlungsrunden auf ein Personalkonzept, demnach "nur" noch zehn Poppe-Mitarbeitern gekündigt werden soll. Außerdem wurde die Einführung einer 35-Stunden-Woche ab 2021 beschlossen, was nach Angaben der Beteiligten den zwischenzeitlich prognostizierten Abbau von sogar 55 Stellen verhindert haben soll.

Am Stammsitz in Gelnhausen ist dagegen jeder zweite der dortigen 1400 Arbeitsplätze von der Streichung bedroht. Dass es in Gießen prozentual weitaus weniger sind, begründete Insolvenzverwalter Jan Markus Plathner auf Anfrage dieser Zeitung damit, dass "Poppe gewissermaßen eine Besonderheit ist, da das Werk recht autark arbeitet und auch Nicht-Automotive-Kunden bedient". Denn die Gießener Produkte kämen auch in der Anlagen- und Gebäudetechnik, im Maschinen- und Apparatebau sowie im Bereich der Erneuerbaren Energien zum Einsatz. Die Veritas AG ist nach eigener Darstellung das älteste kautschukverarbeitende Unternehmen Deutschlands und beschäftigt bislang weltweit 4400 Mitarbeiter in elf eigenständigen Werken.