Positionen aus 40 Jahren

Ein Freund praller Farben: Hans Günter Dienst (auch unten rechts). Fotos: Schultz

GIESSEN. Eine Langzeitpräsentation der Arbeit des Instituts für Kunstpädagogik (IfK) sollte es werden: "Künstlerische Positionen am IfK seit 1980" hieß das Projekt der 20 Teilnehmer eines Seminars unter Leitung von Dr. Gerd Steinmüller. In dessen letzter Arbeitswoche vor dem Abschied in den Ruhestand war die Eröffnung bei Kultur im Zentrum (KiZ) geplant. Die aktuelle Krise veränderte das Szenarium, eine öffentliche Vernissage gab es nicht.

Doch die Schau ist nun im KIZ zu sehen, die Eröffnung lässt sich immerhin noch im Internet betrachten. Der Leiter war voller Lob über die Studierenden, die alles selbst organisierten. Die Kooperation mit der Stadt war schon unter der mittlerweile abgewanderten Kulturamtsleiterin Simone Maiwald auf den Weg gekommen, als Folge sind Arbeiten aus dem IfK und seiner Künstler hier regelmäßig zu sehen.

Gezeigt werden zahlreiche kleinere und ein paar mittelformatige Arbeiten, einige Werke sind dreidimensional. Mitarbeiter der IfK-Anfangsjahre wie Sepp Thiele und Axel von Criegern sind ebenso vertreten wie Arbeiten von Carl Buschkühle und Johanna Staniczek, die weiterhin in Gießen lehren. Hinzu kommen Beiträge der Werkstattleiter Sylvia Matzke und Jörg Wagner. Das Institut verzeichnete in den vergangenen 40 Jahren Beiträge zahlreicher Künstler aus der Region und darüber hinaus. Die waren häufig am Institut auch als Seminarleiter im Einsatz.

Weit entfernt von einer kompletten Wiedergabe dieser enormen Materialsammlung zeigt die Schau doch eindrucksvoll, welche inhaltliche, formale sowie handwerkliche Vielfalt dort herrscht und vermittelt wird. Bei der Kuratierung wurde sich für eine chronologische Folge der Werke entschieden, eine Zeitleiste bietet die Übersicht im Detail an. Zu sehen sind eindrucksvolle Fotos von Thomas Keller und Walter Flögel ebenso wie der renommierte Karikaturist F. K. Waechter, Mitbegründer der legendären Satiregruppe Neue Frankfurter Schule. Von satter Prägnanz sind die Druckarbeiten von Günther Herrmann, Jette Flügge und nicht zuletzt Philipp Hennevogels Linolschnitte. Er zeigt ein sehr ansehnliches Porträt des ehemaligen "Luxor"-Kinos. Dazu gibt es Malerei von Eckard Kremer und Stanislaw Fijalkowski sowie Werke der Zeichnerin Lucie Beppler. Nicht nur diese Namen sind Vertrauten der Kunstszene bekannt, ihre Arbeiten gehören zum kollektiven Kanon der kreativen Produktion in der Region. Schade, dass größere skulpturale Werke nicht vertreten sind, deren Aussparung ist den ursprünglichen Platzbeschränkungen geschuldet.

Eine wichtige Neuerung für das IfK war die Einführung der Gastprofessur im Jahr 1982, was für ein ausbildendes Institut neu war. 2008 wurde die Dauer der Gastprofessur verdoppelt, die Inhaber an den Prüfungen beteiligt. Die Einrichtung hat sich inzwischen umfassend bewährt. Eine weitere gute Idee wurde dagegen nicht umgesetzt, nämlich eine Sammlung der künstlerischen Arbeiten der am Institut Lehrenden anzulegen. Allein die aktuelle Schau im KiZ zeigt, welch eindrucksvolles Profil man damit hätte dokumentieren können. Es sei daran gedacht worden, dann habe jedoch jemand für die konkrete Umsetzung des Projekts gefehlt, sagte Steinmüller bei der Vorbesichtigung.

Die Ausstellung läuft bis zum 2. August im KiZ. Die Einführung ist im Internet auf der Seite des IfK und des Kulturamts Gießen sowie auf YouTube unter "IFK Gießen" zu sehen.