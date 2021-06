"Positive Stimmung" auf Arbeitsmarkt in Gießen setzt sich fort

Symbolfoto: Agentur für Arbeit Gießen

GIESSEN - Die Anzahl der Arbeitslosen im Bezirk der Arbeitsagentur Gießen ist erneut gesunken. 17 631 Menschen waren im Juni arbeitslos gemeldet, 435 weniger als noch im Mai. Die Arbeitslosenquote sank um 0,1 Punkte und lag danach bei 4,7 Prozent. Im Juni des Vorjahres waren 2098 Menschen mehr registriert. Die Quote betrug damals 5,3 Prozent.

"Um von einer nachhaltigen Erholung auf dem Arbeitsmarkt zu sprechen, ist es definitiv noch zu früh, aber die positive Stimmung setzt sich fort und lässt die Zahl der Erwerbslosen im Monat Juni erneut sinken", kommentiert Eckart Schäfer, Leiter der Arbeitsagentur Gießen, die neuesten Zahlen in einer Pressemitteilung. "Sehr erfreulich ist die Entwicklung bei den jungen Arbeitslosen unter 25 Jahren. Offensichtlich gelingt es ihnen, die positive Entwicklung für sich zu nutzen. Die Situation bei einer Vielzahl von Betrieben ist weiterhin angespannt, dennoch geben die gestiegenen Stellenzugänge einen Hinweis darauf, dass Arbeitgeber leicht optimistisch in die Zukunft blicken."

Im Mai haben 2534 kurzarbeitende Betriebe im Bezirk der Agentur für Arbeit Gießen einen Antrag auf Auszahlung von Kurzarbeitergeld (KuG) gestellt und auch bewilligt bekommen. Das waren 228 betroffene Betriebe weniger als im Vormonat Mai. Darüber hinaus wurden 56 Anträge auf Auszahlung von Saison-Kurzarbeitergeld gestellt, 89 Anträge weniger als im Mai.

In der sogenannten Unterbeschäftigung im engeren Sinne ist die Anzahl der Menschen weiter gesunken. Im Juni waren 24 220 Menschen registriert, 537 weniger als noch einen Monat zuvor. Vor einem Jahr waren noch 1579 Personen mehr verzeichnet.

"Der Stellenbestand steigt über die vergangenen Monate stetig an. Auch der Zugang an offenen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsstellen steigt", heißt es weiter. Arbeitgeber meldeten im Juni der Arbeitsagentur Gießen sowie den Jobcentern des Kreises Gießen und der Wetterau insgesamt 1526 neue Stellen. Das waren 295 Arbeitsstellen mehr als im Mai und 579 oder 61,1 Prozent mehr im Vergleich zum Vorjahr. Der Stellenbestand sei den vierten Monat in Folge moderat gestiegen. Im Juni waren 5648 unbesetzte Stellen verzeichnet, 13,3 Prozent mehr im Vergleich zum Juni 2020Insgesamt waren 10 170 Männer arbeitslos gemeldet (5,1 Prozent, Juni 2020: 5,8 Prozent), ein Minus von 318 gegenüber dem Vormonat. Außerdem waren 7461 Frauen als erwerbslos registriert (4,3 Prozent, Juni 2020: 4,7 Prozent), das waren 117 weniger im Vergleich zu Mai. Besonders junge Menschen unter 25 Jahren hätten vom Rückgang der Arbeitslosigkeit profitiert. Die Arbeitslosigkeit der Älteren sei ebenfalls leicht zurückgegangen. Im Juni waren 1447 junge Menschen unter 25 Jahren bei der Gießener Agentur registriert, 125 Jugendliche weniger als im Mai. Die Arbeitslosenquote sank um 0,3 Prozent auf nun 3,6 (Juni 2020: 5,0 Prozent). Weiterhin waren im Juni 5775 Ältere gemeldet, 76 Personen weniger als im Mai. Die Arbeitslosenquote sank um 0,1 und liegt nun bei 4,3 Prozent gegenüber 4,5 Prozent vor einem Jahr.

Im Landkreis Gießen waren im Juni insgesamt 8236 Menschen erwerbslos gemeldet, 187 weniger als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote sank um 0,1 auf nun 5,6 Prozent. Im Vorjahresmonat lag die Quote bei 6,2 Prozent. Damals waren 927 Menschen mehr registriert.

Auch im Bereich der Arbeitslosenversicherung (nach dem Sozialgesetzbuch III; Arbeitsagentur) und bei den Jobcentern (nach dem Sozialgesetzbuch II) ist die Zahl der Gemeldeten gesunken. Bei der Arbeitsagentur Gießen (und den Geschäftsstellen in Bad Vilbel, Büdingen, Friedberg und Lauterbach) waren im Juni 6548 Personen gemeldet, 246 weniger als im Vormonat Mai. Im Vorjahresmonat waren 1746 Personen mehr registriert. Das Jobcenter Gießen betreute im Juni 5861 Arbeitslose, 59 Personen weniger gegenüber Mai.