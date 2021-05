Jetzt teilen:

GIESSEN - Nach einem positiven Corona-Test befindet sich Regierungspräsident Christoph Ullrich in häuslicher Quarantäne. Wie die Behörde in einer Presseerklärung mitteilt, gehe es ihm gut, "er führt seine Amtsgeschäfte aus dem Homeoffice heraus weiter". Weiter heißt es, dass sich Christoph Ullrich in der aktuellen Kalenderwoche im Urlaub befinde, den er zuhause verbringt. "Deshalb hatte er keinen unmittelbaren Kontakt mit seinem Arbeitsumfeld."