Postbank-Filialen bis 13 Uhr offen

GIESSEN - (red). Am Donnerstag, 7. Oktober, führt der Betriebsrat für die Filial-Mitarbeiter der Postbank in Teilen von Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland eine Betriebsversammlung durch. Deshalb bleiben an diesem Tag die Postbank-Filialen nachmittags geschlossen. Die Partnerfilialen der Deutschen Post im Einzelhandel öffnen an diesem Tag regulär. Die Gießener Postbank-Filiale in der Bahnhofstraße ist am 7. Oktober lediglich von 8.30 bis 13 Uhr geöffnet, die Filiale in der Neuen Bäue von 9 bis 13 Uhr.