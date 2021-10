Postfiliale bei "Tilly Hedrich"

Jetzt teilen:

GIESSEN - In Gießen gibt es eine neue Postfiliale: Die Deutsche Post hat bei der "Tankstelle Tilly Hedrich" im Leihgesterner Weg 173 eine neue Filiale eröffnet. Dieser neue Standort ersetzt den bisherigen im Wartweg 42. "In den Geschäften unserer Kooperationspartner können Postkunden Briefe, Päckchen und Pakete aufgeben, benachrichtigte Sendungen abholen oder Briefmarken und DHL-Paketmarken kaufen. Angeboten werden außerdem bereits vorfrankierte Plusbriefe, -karten und -päckchen und die Möglichkeit zur Beauftragung von Einschreiben, Nachsendungen und des Lagerservices", heißt es in einer Pressemitteilung. Mit Eröffnung stehen den Kunden kompetente und geschulte Mitarbeiter bei Wünschen und Fragen zu Postleistungen zur Seite. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Samstag von 8 bis 19 Uhr.