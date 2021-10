Praktikerseminar: Rechtsprechungim Klimaschutz

Jetzt teilen:

GIESSEN - Beim nächsten Umweltrechtlichen Praktikerseminares spricht Prof. Gerd Winter (Universität Bremen) am Donnerstag, 21. Oktober, um 18 Uhr über "Transnationale Aspekte der Rechtsprechung im Klimaschutz". Gerichte, die über Klimaschutzrecht zu entscheiden haben, beobachten und zitieren sich zunehmend gegenseitig über staatliche Grenzen und Ebenen hinweg. Der Vortrag wird diese Entwicklung in materiellen und prozessualen Aspekten verschiedener Verfahren nachzeichnen, zu erklären versuchen und rechtspolitisch bewerten.

Winter studierte Rechtswissenschaft in Würzburg, Freiburg, Lausanne und Göttingen, wo er 1967 promoviert wurde, sowie Soziologie an der Universität Konstanz. Nach dem zweiten juristischen Staatsexamen war er 1972/73 Visiting Scholar an der Yale Law School. Seit 1973 war er als Professor für Privatrecht und Rechtssoziologie, seit 1984 als Professor für öffentliches Recht und Rechtssoziologie am Fachbereich Rechtswissenschaft der Universität Bremen tätig. 1994 gründete er dort die Forschungsstelle für Europäisches Umweltrecht (FEU), an der er seit seiner Pensionierung 2008 eine Forschungsprofessur innehat.

Schwerpunkte seiner Publikationen sind vergleichendes und europäisches Umweltrecht, die Soziologie des Verwaltungsrechts und die Rechtsentwicklung im Anthropozän.