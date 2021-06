Prämie für Ausbildungsbetriebe

Jetzt teilen:

GIESSEN - Seit Juni wird die Ausbildungsprämie, die vergangenes Jahr erstmals an Ausbildungsbetriebe gezahlt wurde, deutlich erhöht. Das Bundesprogramm soll Betriebe darin bestärken, weiterhin Jugendliche auszubilden, und somit verhindern, dass die Corona-Krise zu einer Krise für die berufliche Zukunft junger Menschen wird, wie die Agentur für Arbeit Gießen mitteilt. Das Programm richtet sich an Betriebe, die unmittelbar von Corona betroffen sind. Als Voraussetzung muss der Betrieb wenigstens einen Monat Kurzarbeit realisiert oder erhebliche Umsatzeinbußen erlitten haben.

Bis Februar 2022

Ausbildungsbetriebe, die ihre Ausbildungsleistung so beibehalten wie in den vergangenen drei Jahren, erhalten für jeden abgeschlossenen Lehrvertrag eine Prämie in Höhe von 4000 Euro. Betriebe, die mehr Ausbildungsmöglichkeiten anbieten, erhalten 6000 Euro für jeden weiteren Ausbildungsvertrag. Diese Änderungen gelten für Ausbildungsverhältnisse, die im Zeitraum von Juni 2021 bis Februar 2022 abgeschlossen werden. Neben der Ausbildungsprämie kann zusätzlich ein Sonderzuschuss für Kleinstbetriebe geltend gemacht werden. Weitere Informationen und Antragsunterlagen sind auf der Internetseite der Bundesagentur für Arbeit eingestellt unter www.arbeitsagentur.de.

Der Arbeitgeber-Service der Arbeitsagentur Gießen berät zur Antragstellung und nimmt offene Ausbildungsstellen entgegen unter 0800 / 4 5555 20 (gebührenfrei).