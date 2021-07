Präsenzkampagne mit Prinzenpaar in Gießen geplant

Anja und Günter Helmchen sind der Gießener Fassenachts-Vereinigung seit Jahren verbunden. Foto: Ralf Bender

GIESSEN - Erstmals seit 64 Jahren steht mit Anja Helmchen eine Frau als Präsidentin an der Spitze der Gießener Fassenachts-Vereinigung (GFV). Ob das für sie eine besondere Bedeutung hat? Nein, sagt die Rechtsanwältin aus Kleinlinden, die auch den ersten paritätisch besetzten Vorstand führt. Im Interview spricht sie über ihre Motive, den rund 450 Mitglieder starken Verein und die nächste Kampagne.

Sie sind die erste Vorsitzende in der Geschichte der Fassenachts-Vereinigung. Hat das für Sie eine besondere Bedeutung?

Nein, überhaupt nicht. Mir geht es wirklich nur um die Sache selbst. Als ich dann darauf angesprochen wurde, dass ich die erste Frau in 64 Jahren bin, habe ich das erste Mal darüber nachgedacht.

Was hat Sie motiviert, dieses Amt zu übernehmen - neben Ihrem Beruf als Rechtsanwältin und Ihrer politischen Arbeit?

Vom Grundsatz her: Ich brenne einfach für die Fastnacht und für diesen Verein. Bevor wir Prinzenpaar waren, hatten mein Mann und ich gar nichts mit der Fastnacht zu tun. Dann haben wir diesen Verein kennenlernen und erleben dürfen, und er hat uns wirklich auf Händen durch die Kampagne getragen. Wir haben nichts davon mitbekommen, wie viel Arbeit und Stress oder finanzieller Aufwand dahinter stecken. Weil wir eine so tolle Zeit hatten, haben wir beschlossen, dass wir etwas zurückgeben, und haben angefangen, uns zu engagieren. Und das ist dann einfach gewachsen. Mein Mann war Vizepräsident und ist jetzt Sitzungspräsident. Ich war in verschiedenen Gruppen aktiv und habe seit vielen Jahren Gruppenkoordination gemacht. Ich war im Vorstand - mir liegt einfach unheimlich viel an dem Verein und den Menschen. Das ist eine große Familie, alle sind so eng verbunden. Dafür brenne ich einfach.

Was bedeutet Fassenacht für Sie?

Das ist in erster Linie Brauchtum und Kultur. Natürlich ist es bei uns anders als im Rheinland. Aber im wesentlichen Vordergrund stehen Brauchtum und Kultur.

Wird sich mit Ihnen an der Spitze etwas ändern?

An und für sich ist eine Präsidentschaft eine länger ausgerichtete Geschichte. Und so ist auch mein Plan. Schauen wir mal, ob der Verein das so möchte. Und natürlich ändern sich mit jedem Präsidenten ein paar Dinge. Aber wir haben aktuell eine ausgefallene Kampagne hinter uns. Das heißt, im Moment geht es erst mal darum, eine funktionierende, laufende und unterhaltende Kampagne an den Start zu bringen. Im ersten Jahr werden wir deshalb nicht wesentlich Dinge verändern. Aber langfristig wird sich das eine oder andere ändern. Ich habe jetzt zum Beispiel das erste Mal einen paritätischen Vorstand. Wir waren in den letzten Jahren immer maximal zwei Frauen im Vorstand. Jetzt sind es sechs. Allein durch diese Zusammensetzung ändert sich die Arbeit.

War die paritätische Zusammensetzung Programm oder Zufall?

Der Präsident ist gefragt, sich sein Team zusammenzustellen. Dann guckt man sich natürlich den bestehenden Vorstand an und fragt sich, was passt. Dann habe ich für mich überlegt, wen ich gern bei mir hätte, und habe meine Wunschliste zusammengestellt. Und tatsächlich hat das auch überall geklappt.

Wie ist die Stimmung im Verein angesichts der Corona-Lage?

Es ist schon eine schwierige Situation. Wir sind natürlich auch das ganze letzte Jahr immer wieder bemüht gewesen, den Verein und die Leute zusammenzuhalten. Wir haben die Gruppen angesprochen und sie aktiv gehalten, damit keine Kontakte verloren gehen. Gerade bei den Kindergruppen ist das extrem schwierig, weil die sich vielleicht ein anderes Hobby suchen. Man muss dran bleiben, was uns aber auch ganz gut gelungen ist. Eintritte und Austritte halten sich wie jedes Jahr die Waage. Im Moment erzeugen wir Aufbruchsstimmung, damit jeder sieht, dass es weitergeht. Wir veranstalten ein Grillfest, im Herbst machen wir eine Wanderung rund um den Schiffenberg mit einem gemütlichen Beisammensein. Die Leute sollen sehen, dass es jetzt wirklich losgeht. Wir planen eine Präsenzkampagne mit Prinzenpaar und allem Drum und Dran. Natürlich haben wir noch einen Plan B, gehen aber davon aus, dass wir einige Veranstaltungen in Präsenz machen können. Vielleicht nicht mit der gewohnten Personenzahl, aber unsere Planung ist auf eine richtige Präsenzkampagne ausgerichtet.

Wird es einen Zug geben?

Das ist natürlich noch mal ein besonderes Thema. Wir sind im Kontakt mit dem Ordnungsamt und den Kräften dort, die alle nicht wissen, was passiert. Wir haben auch Kontakt aufgenommen zu Kölner Vereinen, um zu sehen, wie die das machen.