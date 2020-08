Praxistaugliche Empfehlungen erarbeiten

Jetzt teilen:

Giessen (red). Prof. Ramona Teuber vom Institut für Agrarpolitik und Marktforschung der Justus-Liebig-Universität (JLU) wird künftig ihre Expertise im Bereich Marktlehre der Agrar- und Ernährungswirtschaft in der Zukunftskommission Landwirtschaft der Bundesregierung einbringen. Vorsitzender der im Juli neu eingesetzten Kommission ist der vorherige Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG), Prof. Peter Strohschneider. Die Geschäftsstelle wird beim Bundesministerium für Ernährung Landwirtschaft (BMEL) angesiedelt, teilt die JLU mit.

Die Einsetzung der Zukunftskommission war ein wesentliches Ergebnis des Agrargipfels, zu dem Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, Julia Klöckner, Anfang Dezember 2019 rund 80 Vertreter aus Landwirtschaft, Organisationen und Verbänden eingeladen hatten. Unter Einbindung von Praktikern, Wissenschaftlern sowie gesellschaftlichen Akteuren - insbesondere Umwelt-, Tierschutz- und Verbraucherverbänden - sollen praxistaugliche Empfehlungen für eine produktive und ressourcenschonende Landwirtschaft erarbeitet werden, informiert das BMEL. Es gehe darum, ein übergreifendes gemeinsames Verständnis zu entwickeln, "wie mehr Tierwohl, Biodiversität, Klima- und Umweltschutz mit den fundamentalen Aufgaben der Erntesicherung und der ökonomischen Tragfähigkeit - gerade auch für die vielen Familienbetriebe - zusammengebracht werden können". Das Ziel sei es, dabei zu unterstützen, die bestehenden Zielkonflikte aufzulösen: zwischen einer wirtschaftlich tragfähigen Lebensmittelproduktion versus Klima- und Umweltschutz sowie Preisbewusstsein versus steigende Verbrauchererwartungen. Im Herbst 2020 soll ein Zwischenbericht und im Sommer 2021 ein Abschlussbericht vorgelegt werden.

Konsumentenverhalten

Ramona Teuber hat seit Oktober 2018 die W3-Professur für Marktlehre der Agrar- und Ernährungswirtschaft am Institut für Agrarpolitik und Marktforschung (Fachbereich 09) inne. Sie war im Anschluss an ihre dreijährige Tätigkeit als Assistant Professor am Fachbereich Ernährungs- und Ressourcenökonomie der Universität Kopenhagen (Dänemark) sowie mehreren Forschungsaufenthalten in Malaysia, den USA und Kanada dem Ruf nach Gießen zurück an die JLU gefolgt. Dort hatte sie bereits ihr Studium der Ernährungsökonomie absolviert, wurde im Jahr 2011 promoviert und arbeitete als Nachwuchswissenschaftlerin am Institut für Agrarpolitik und Marktforschung. Von 2010 bis 2015 folgte eine wissenschaftliche Tätigkeit am Leibniz-Institut für Agrarentwicklung in Transformationsökonomien in Halle/Saale.

Zu ihren Forschungsgebieten gehören Analysen von Angebot, Nachfrage und Preisbildung auf den nationalen und internationalen Märkten für Agrarprodukte und Lebensmittel sowie von Wettbewerbsprozessen. Ein weiterer Fokus ihrer Arbeit liegt auf der Erforschung des Konsumentenverhaltens bei Nahrungs- und Genussmitteln, wobei in ländervergleichenden Studien Aspekte der Wahrnehmung sowie der Einfluss kultureller Unterschiede berücksichtigt werden. Zudem bearbeitet das Team unter der Leitung von Ramona Teuber Fragestellungen hinsichtlich sich wandelnder Ernährungsmuster durch eine steigende Globalisierung der Agrar- und Ernährungsmärkte.

