Preis geht in die Gießener Weststadt

Der Birnbaum soll "üppige Früchte" tragen, wie das Projekt heißt es bei der Preisübergabe, an der auch Astrid Eibelshäuser (2.v.l.) teilnahm. Foto: Schäfer

GIESSEN - Einen Obstbaum und 3000 Euro gab es für die Interessengemeinschaft Rotklinkersiedlung Nördliche Weststadt, die als einer der sechs Gewinner des Landeswettbewerbes "Sozialer Zusammenhalt - Innovative Bürgerbeteiligung in der Sozialen Stadt" bedacht wurde. Die Stadt hatte sich zusammen mit der IG, der Wohnbau und dem Quartiersmanagement Nördliche Weststadt bei diesem Wettbewerb beworben. Stadträtin Astrid Eibelshäuser überreichte den symbolischen Scheck an IG-Vertreter Marco Biedenkopf bei einer Zusammenkunft neben dem Wilhelm-Liebknecht-Haus im Leimenkauter Weg, dem Familienzentrum des Diakonischen Werkes. Anwesend waren auch Dr. Anna Hoffmann als Koordinatorin Soziale Stadterneuerung, Annke Rinn und Nora Kohl vom Quartiersmanagement sowie Sabine Leidich (Wohnbau).

Den Birnbaum hatte das Gartenamt an dieser Stelle bereitsgepflanzt. Dieser soll für die zukünftige Entwicklung des Projektes sehen: stattlich heranwachsend und üppige Früchte hervorbringend. Biedenkopf zeigte sich überrascht und dankbar; das Preisgeld soll seinen Worten nach für ein Bewohnerfest verwendet werden. Eibelshäuser erinnerte daran, dass das Programm Soziale Stadt in Hessen vor 20 Jahren initiiert wurde und bedauerte, dass das für das geplante Jubiläumsfest Corona-bedingt nicht stattfinden konnte.

Von 19 Bewerbungen für diesen Wettbewerb habe das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen sechs Projektideen besonders ausgezeichnet. Dabei wurde auch das Gießener als innovative und nachhaltige Bürgerbeteiligung im Quartier prämiert. In der Begründung schreibt Staatsminister Tarek Al-Wazir: "Ganz besonders hat an Ihrem Projekt überzeugt, dass das Engagement der Bewohner zu einer konstruktiven Lösung führte. Und dass es bis heute gelingt, Ansprechpartner und Mittler zwischen Mieter und der Wohnungsbaugesellschaft zu sein. Die Grundlage einer funktionierenden Demokratie - auch im Kleinen - ist der Dialog; aber auch Selbstwirksamkeitserfahrungen der Bürger. Beides vereint die IG Rotklinkersiedlung." Und in der Urkunde schreibt der Minister: "Das innovative und erfolgreich umgesetzte Projekt stellt einen herausragenden Beitrag zur Bürgerbeteiligung und zur Stärkung des sozialen Zusammenhalts im Quartier dar."

Aufgabe erfolgreich umgesetzter Projekte und Formate zur Bürgerbeteiligung und Stärkung des sozialen Zusammenhaltes in dem Quartier sei es, so in der Teilnahmebedingung des Wettbewerbes, dass aktivierte Bürgerbeteiligung sowohl Qualität als auch Akzeptanz der umgesetzten Projekte erhöhe, die Identifikation mit dem Quartier fördere sowie Zusammenhalt, Integration und das Wir-Gefühl stärke. So gewännen Menschen neues Vertrauen in die Demokratie und Stadtteilentwicklungsprozesse. Erfahrungen mit neuen Formen der Bürgerbeteiligung in der Sozialen Stadt könnten in das Verwaltungshandeln der Kommune und damit in andere Stadtteile übertragen, der soziale Zusammenhalt nachhaltig gesichert werden.

Gegründet hatte sich die IG mit dem Ziel: "Die Rotklinkersiedlung muss erhalten bleiben!". Damit gemeint ist die im Volksmund benannte "Gummiinsel", deren Sanierung vor einigen Jahren angegangen wurde.