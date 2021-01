Premiere für Online-Stream beim Literarischen Zentrum Gießen

Als der Nazi-Schrecken begann: In der Nacht auf den 10. Mai 1933 wurden allein in Berlin rund 20 000 Bücher verbrannt. Zahlreiche davon stammten von jüdischen Autoren. Archivfoto: dpa

GIESSEN - Das Literarische Zentrum Gießen unterwegs auf neuen digitalen Wegen: Ein Vortrag des Historikers und Sachbuchautors Jörg Osterloh war am Dienstagabend die erste öffentliche Veranstaltung des LZG, seitdem das kulturelle Leben im März 2020 zum Erliegen gekommen ist. Zwar ist natürlich auch derzeit kein Publikum vor Ort zugelassen, dafür ließ sich dem aus Frankfurt zugeschalteten Gast bequem per moderierter Online-Übertragung folgen. Inhaltlich ging es, thematisch weit weniger bequem, um die "Ausschaltung der Juden und des jüdischen Geistes" in den Jahren von 1920 bis 1945, wie die vorgestellte Studie betitelt ist. Rund 70 Besucher nahmen das Angebot an, sich über einen Link in den Vortrag einzuwählen und dem komplexen Stoff zu folgen. "Wir sind alle sehr glücklich aus dem Abend rausgegangen", resümierte LZG-Geschäftsführerin Janine Clemens am nächsten Tag. Das Format und die damit erzielte Resonanz bestärken sie darin, in Zeiten der Kontaktbeschränkungen weiter auf digitale Alternativen zu setzen. "Darauf können wir aufbauen", zog sie eine erste Bilanz, nachdem sie bereits einige positive Rückmeldungen per E-Mail bekommen hat. Bei der LZG-Premiere wurden Chancen und Schwächen dieses Online-Formats gleichermaßen sichtbar. Zunächst gab es technische Probleme, weil der Gast nicht mit der verwendeten Streaming-Software vertraut war und sich eine vorbereitete Powerpoint-Präsentation nicht hochladen ließ. Auch gab es bei manchen Besuchern Schwierigkeiten, die offenbar wegen zu geringer Datenleistung aus der gut frequentierten Übertragung geworfen wurden, wie Janine Clemens am nächsten Tag berichtete.

Doch neben solcherlei behebbaren Anlaufschwierigkeiten zeigte sich an diesem Abend ebenso, dass das Format einiges Potenzial beinhaltet. Osterloh illustrierte seinen Vortrag im Laufe von rund 90 Minuten mit verschiedenen Fotografien und Dokumenten, die seine Thematik veranschaulichten. Dazu zählten analysierte Nazi-Figuren ebenso wie angesprochene Buchtitel. Diese visuellen Möglichkeiten lassen sich künftig sicher noch weiter gewinnbringend ausbauen. Und der wissenschaftliche Mitarbeiter des renommierten Frankfurter Fritz Bauer Instituts beantwortete am Ende auch Fragen aus dem Publikum, die ihm über eine leicht zu bedienende Chat-Funktion in schriftlicher Form gestellt wurden. Die Hürde der eigenen Überwindung ist auf diesem digitalen Weg für jeden einzelnen Gast sicher weit geringer als in einem voll besetzten Saal. Zudem lassen sich die im Laufe eines solchen Abends aufkommenden Fragen gut bündeln, wie Moderatorin Jeanne Flaum von der Arbeitsstelle Holocaustliteratur bewies, die souverän durch das Programm führte.

Inhaltlich zeigte Osterloh, der seit 2008 am Fritz Bauer Institut forscht und arbeitet, mit seinem Vortrag dezidiert, wie die Nationalsozialisten seit 1920 daran arbeiteten, mittels aggressiver Propaganda zu "vereinfachen, zu überzeichnen und zu verzerren". So unterschied Adolf Hitler etwa zwischen "kulturschaffenden Ariern" und "kulturzerstörenden Juden", die dem "deutschen Volkskörper" schadeten, wie der Historiker zitierte. Vor allem Juden in der Presse und im Kunst- und Kulturbetrieb waren bald von dieser Stigmatisierung betroffen. Osterloh zeigte anschaulich, mit welch perfiden Methoden die Nazis jüdische Künstler zu Zielscheiben gesellschaftlicher Empörung machten, indem Ängste, Vorurteile und Hass geschürt wurden.

NÄCHSTE LESUNG In der nächsten Veranstaltung des LZG stellt am Dienstag, 2. Februar, die in New York lebende Autorin Nora Krug ihre preisgekrönte Graphic Memoir "Heimat" im Rahmen einer Lesung vor. Die Veranstaltung findet digital über Webex statt und beginnt um 18 Uhr. Kurz vor Beginn der Veranstaltung wird der Zugangslink auf der Homepage des LZG bereitgestellt. Voranmeldungen sind nicht nötig. In "Heimat" - gleichermaßen Graphic Novel, Familienalbum und investigative Erzählung - setzt sich Nora Krug mit ihrer eigenen Familiengeschichte im Kontext der NS-Zeit und der Frage auseinander, was Heimat bedeutet. Ihre Bildergeschichten fügt sie mit historischen Fotografien, Archiv- und Flohmarktfunden zu einem neuen Ganzen zusammen. Die Autorin, geboren 1977 in Karlsruhe, studierte Bühnenbild, Dokumentarfilm und Illustration. Für "Heimat" wurde sie mehrfach ausgezeichnet und war 2019 und 2020 zudem für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert. Krug ist Professorin für Illustration an der Parsons School of Design in New York City. (red)

Etwa mit den berüchtigten, von nationalistischen Studenten inszenierten Bücherverbrennungen am 10. Mai 1933. "Propaganda hat volkstümlich zu sein und sich an die Massen zu richten", zitierte er eine Definition Hitlers. Nach der Machtergreifung im Januar 1933 schufen die Nazis dann umgehend Fakten. Juden wurden aus dem Kulturleben gedrängt, stigmatisiert und ihrer beruflichen Existenz beraubt. Das reiche jüdische Kulturleben des Landes war längst beendet, als die Deportationen in Richtung Osteuropa anrollten, wie der Historiker am Vorabend des Gedenktages berichtete, an dem vor 76 Jahren das KZ Auschwitz befreit wurde.