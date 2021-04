Jetzt teilen:

GIESSEN - Ist in der öffentlichen Debatte von Einschränkungen der Pressefreiheit die Rede, blickt man häufig auf Länder wie China, die Türkei oder Belarus. Übersehen wird da leicht, dass die Pressefreiheit als Grundrecht auch in demokratischen Ländern eingeschränkt und bedroht sein kann. Nicht nur Regierungen können laut einer Pressemitteilung versuchen, missliebige Berichterstattung zu unterbinden oder das Vertrauen in Medien zu erschüttern. Angriffe auf Journalistinnen und Journalisten können auch aus der Gesellschaft kommen. Zunehmend wird erlebt, dass Menschen als "Fake News" abqualifizieren, was nicht ihrer Meinung entspricht, und sich so gegen Kritik immunisieren. Insbesondere gegen öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten wird Stimmung gemacht. Der Gießener Verein "Gefangenes Wort" lädt daher gemeinsam mit der Fachjournalistik Geschichte und dem Zentrum für Medien und Interaktivität der Justus-Liebig-Universität (JLU) anlässlich des Internationalen Tages der Pressefreiheit am Montag, 3. Mai, um 19.30 Uhr zu einer Podiumsdiskussion ein, um den Blick auf die Lage der Pressefreiheit in Europa zu schärfen und neue Perspektiven zu Wort kommen zu lassen.

Unter dem Titel "Pressefreiheit: (k)ein Thema für Europa?" wird ein besonderes Augenmerk auf die Presselandschaft Großbritanniens und Österreichs gelegt, wo Boulevardzeitungen eine erheblich größere Rolle spielen, als man das in Deutschland kennt. Nina Horaczek (Magazin "Falter") und Friedbert Meurer (Deutschlandradio) werden als Podiumsgäste ihre Einschätzungen zur Lage der Pressefreiheit und deren Auswirkungen auf ihre tägliche Arbeit in Österreich und Großbritannien beitragen. Darüber hinaus bringt Dr. Rubina Möhring (Reporter ohne Grenzen Österreich) durch ihre langjährigen Kontakte in beiden Ländern eine vergleichende Perspektive in die Diskussion ein. Moderiert wird die Veranstaltung von Ulrike Weckel, die an der JLU als Professorin für Fachjournalistik Geschichte tätig ist.