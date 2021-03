Pro Familia setzt Trennungsreihe für Frauen fort

Jetzt teilen:

GIESSEN - Vermögensauseinandersetzung nach der Trennung und wie juristische Eskalation während und nach der Scheidung vermieden werden können, darum dreht sich der kommende Termin in der Beratungsreihe für Frauen von ProFamilia. Thematisch besprochen wird unter anderem: Was ist der Zugewinnausgleich? Was passiert mit den Schulden? Was bedeutet der Versorgungsausgleich? Ist eine anwaltliche Vertretung notwendig? Unter welchen Voraussetzungen gibt es Beratungs- oder Verfahrenskostenhilfe? Wie können zeit- und kostenaufwändige juristische Auseinandersetzungen vermieden werden? Was ist eine Mediation?

Am Dienstag, 23. März, um 18.30 Uhr bietet pro familia, unterstützt vom Büro für Frauen- und Gleichstellungsfragen der Stadt, in der Liebigstraße 9 interessierten Frauen die Möglichkeit, Antwort auf diese Fragen zu finden. Referentin ist Gerhild Schneider-Bode, Fachanwältin für Familienrecht, Heuchelheim. Die Themenabende können einzeln besucht werden. Eine Anmeldung (Telefon: 0641/77122) ist aufgrund der aktuellen Lage erforderlich. Pro Abend entsteht ein Kostenbeitrag von zwei Euro.