"Problem" drängelt sich im Senat der JLU Gießen vor

Die Rathenaustraße macht einen völlig verlassenen Eindruck. Doch das wird sich Post-Corona schlagartig ändern.

GIESSEN - Noch ist Prof. Michael Lierz mit seinem Bericht gar nicht dran. Doch das "Problem", über das der Vizepräsident für Wissenschaftliche Infrastruktur im Senat der Justus-Liebig-Universität (JLU) berichten möchte, drängelt sich eindrücklich vor. Deshalb muss die Sitzung erst einmal für rund 15 Minuten unterbrochen werden. Denn: "Die Verbindung von außen ist weg." Das ist unschwer daran zu erkennen, dass die Mitglieder des Hochschulgremiums, die online an dem Treffen teilnehmen, urplötzlich von der übergroßen Leinwand verschwunden sind. Hektische Telefonate und wiederholtes Einwählen in das Unisystem schließen sich an. Bis es über das Handy von Michael Lierz gelingt, wieder virtuell in Kontakt zu kommen. "Wir haben in der vorlesungsfreien Zeit die Server-Kapazitäten verdreifacht", erläutert der Vizepräsident. Zum Semesterstart seien diese inzwischen insgesamt verfünffacht worden. "Sämtliche Systeme und Daten werden aber über die Firewall gelenkt und jetzt gibt es dort eine Überlastung." Das sei wie ein großer Stausee, der durch eine begrenzte Mauer abfließen soll, erläutert der 49-Jährige anschaulich für alle Nicht-Informatiker. Und genau an dieser Firewall werde nun gerade gearbeitet. "Das müssen wir im laufenden Betrieb machen, da wir sie nicht einfach abschalten können." Geplant ist, eine zweite Sicherungsbarriere aufzubauen. "Das ist wie eine Operation am offenen Herzen", verdeutlicht er die Dramatik.

Doch bereits zum Semesterstart ist die digitale Schaltzentrale der JLU ins Stolpern geraten. Insbesondere in den späten Vormittagsstunden bis zum frühen Abend gab es Probleme mit den Lernplattformen. Während dieser Zeit sei vor allem "Ilias" für etliche Studierende und Lehrende nicht zu erreichen gewesen. "Weitere massive Maßnahmen zur Verbesserung der Performanz des Systems sind in Bearbeitung und werden bis Ende der Woche geprüft und umgesetzt", heißt es dazu auch in einer Rundmail an alle JLU-Mitglieder. Getestet werden soll auch eine mögliche "Entzerrung von Spitzenlasten", die durch das Einwählen zu unterschiedlichen Zeitpunkten erzielt werden könne.

Mehr Erstsemester

Das gelte auch für das "zweite Problemfeld": den zentralen Video-Streaming-Server. Beim Betrachten der vorgefertigten Bewegtbilder mit Lehrinhalten komme es ebenfalls immer dazu, dass die Verbindung abbreche. "Auch daran arbeiten wir", betont Lierz. Jedoch verweist der Vizepräsident auf "die generelle Überlastung bei den Anbietern". Probleme hätten auch andere Hochschulen schon gemeldet.

Auf Nachfrage eines studentischen Mitglieds des Senats kann er zumindest für den "Help Desk" im Hochschulrechenzentrum (HRZ) teilweise Entwarnung geben. "Die Krankheitsausfälle sind alle behoben." Allerdings seien noch nicht alle freien Stellen besetzt. Zu den auf der Homepage angekündigten Zeiten sei dennoch Hilfe garantiert.

Eine durchweg positive Bilanz des virtuellen Semesterstarts zieht hingegen Prof. Verena Dolle. Die Vizepräsidentin für Studium und Lehre teilt erfreut mit, dass die digitalen Betreuungskonzepte der Mentoren der Zentralen Studienberatung "fast zu 100 Prozent genutzt wurden". Am ersten Online-Markt der Möglichkeiten am 28. Oktober hätten 3140 Interessenten teilgenommen, insgesamt 11 480 Seiten seien aufgerufen worden, auf denen sich die Erstsemester über Stadt und JLU informieren konnten. Allerdings gab es zum digitalen Konzept für die Studienanfänger, deren Zahl unterdessen auf 6942 junge Frauen und Männer gestiegen ist, auch keine Alternative.

Der Start von Vorlesungen und Seminaren ist in normalen Zeiten besonders in der Rathenaustraße nicht zu übersehen. Auf diesem Campus wechseln die Hochschüler zwischen Phil I und Phil II hin und her, drängeln sich an der Bushaltestelle und viele sind mit dem Fahrrad unterwegs. Davon ist angesichts von gestrichenem Präsenzunterricht natürlich nichts zu spüren. Selbst die Unibibliothek, die zum Lernen, Lesen und Ausleihen wieder großzügig geöffnet ist, lockt nur begrenzt Studierende an. Eine Diskussion über die Geschwindigkeitsbegrenzung im Bereich des Alten Steinbacher Weges und der Rathenaustraße hält Unipräsident Joybrato Mukherjee folglich für verfrüht. Dort gilt derzeit eine Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern. Lediglich im Bereich der Bushaltestelle darf nicht schneller als 30 gefahren werden. Ob das ausreicht, um das geplante "Shared-Space-Konzept" zum Erfolg zu führen, zweifelt die studentische Liste "UniGrün" an. "Das kann, wenn hoffentlich in den nächsten Jahren wieder etwas mehr Normalität auf dem Campus einkehrt, zu einer ernsten Gefahr für alle Verkehrsteilnehmer*innen werden", heißt es deshalb in einem Antrag unter der Überschrift "Sichere Verbindung Philosophikum". Das Präsidium soll gegenüber der Stadt auf die Risiken für Fußgänger und Radfahrer hinweisen.

Verkehrsversuch

"Die Stadt möchte ohnehin einen Verkehrsversuch anschieben", erläutert der Präsident. "Doch der macht erst Sinn, wenn wir dort reales Leben haben." Der 47-Jährige ist aber schon jetzt überzeugt, dass es "zu einer sehr viel stärkeren Geschwindigkeitsbeschränkung kommt", wenn die neuen Seminargebäude, die UB sowie die Mensa fertiggestellt sind. Schon jetzt sei die Universität mit der Stadt im Gespräch und werde das - zumal der Antrag einstimmig angenommen wird - auch weiterhin bleiben. Eine komplette Sperrung der Rathenaustraße indes wird es nicht geben, beendet Mukherjee sogleich studentische Hoffnungen. "Grundlage ist der Masterplan Philosophikum, der vorsieht, dass die Straße nicht abgehängt wird." Für eine durchgängige Beschränkung auf 30 oder noch weniger Stundenkilometer könne der geplante Verkehrsversuch aber womöglich schlagkräftige Argumente liefern.