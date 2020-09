Probleme mit der Führerscheinstelle Gießen

Das ersehnte Dokument, der Führerschein. Doch es kann zu Wartezeiten kommen. Symbolbild: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Gießen. Am 11. September ist Felix D. 18 Jahre alt geworden. An diesem Tag wollte er seine Bescheinigung für begleitetes Fahren gegen den offiziellen Führerschein eintauschen. Das Problem: Auf der Führerscheinstelle im Gießener Bachweg war telefonisch niemand zu erreichen. "Ich habe in den letzten Wochen drei- bis viermal am Tag versucht durchzukommen und bin immer in der Warteschleife hängen geblieben", bedauert er.

Der junge Mann ist kein Einzelfall. Auch Karoline Apitz, die sich in einer Mail an den Gießener Anzeiger wandte, hatte erhebliche Probleme. Im Oktober letzten Jahres hat die 29-Jährige ihre theoretische Prüfung erfolgreich absolviert. Bei der im Dezember folgenden praktischen Prüfung ist sie jedoch durchgefallen. Aufgrund ihres Studiums entschied sie sich dafür, einen zweiten Versuch erst in den Semesterferien im April dieses Jahres zu starten. Doch dann kam Corona.

Kein Einzelfall

Laut §18 Absatz 2 der Fahrerlaubnisverordnung (FeV) darf zwischen der theoretischen und der praktischen Prüfung nur ein Jahr liegen. Diese Frist wurde allerdings Corona-bedingt verlängert, um sowohl Ämter als auch Fahrschüler zu entlasten. Am 11. August ist die Maßnahme nach Vorgabe des Hessischen Verkehrsministeriums mit Fristsetzung zum 12. September ausgelaufen. Entschieden wird nun im Einzelfall, betont Franziska Richter (Pressestelle Hessisches Verkehrsministerium). Denny Kirchner (Fachreferent, TÜV Hessen) betont, dass eine Anfrage bezüglich einer Verlängerung an die zuständige Fahrerlaubnisbehörde, in diesem Falle die Führerscheinstelle, zu richten ist. Da Karoline Apitz unter einer Autoimmun-Erkrankung leidet und deswegen nicht sofort nach Aufhebung des Lockdowns wieder in ein Fahrschulauto steigen wollte, versuchte sie eben eine solche Verlängerung bei der Führerscheinstelle zu beantragen. Eine Stunde lang habe es gedauert, bis sie einen Herrn erreicht habe, der sie an eine Kollegin weiterverbunden hätte. "Statt mir weiterzuhelfen, hat diese mich angefahren, ich solle doch einfach eine dickere Maske aufziehen." Auch weitere Versuche blieben erfolglos. "Mir wurden Rückrufe versprochen, die nicht erfolgten und die Zeit drängte", erzählt sie im Gespräch mit dieser Zeitung. Auch Mails seien nicht beantwortet worden. Sollte keine Verlängerung erfolgen, hieß dies für die Biebertalerin, wieder bei null anzufangen, sprich, außer einigen Fahrstunden auch die theoretische Prüfung zu wiederholen. Am 9. September fragte der Anzeiger bei der Pressestelle des Landkreises nach, einen Tag später erhielt Karoline Apitz endlich per Mail die gewünschte Antwort:

"Sehr geehrte Frau Apitz, da Sie die Prüfung am 21.10.2019 bestanden haben, würde die Gültigkeit am 21.10.2020 ablaufen. Sie haben jedoch die Möglichkeit, die Gültigkeit der bestandenen theoretischen Prüfung um vier Monate bis zum 21.02.2021 zu verlängern. Dazu ist es erforderlich, dass Sie einen schriftlichen Antrag stellen. Diese Ausnahmegenehmigung würde dann eine Gebühr von 58,45 Euro kosten."

"Ich werde noch ein paar Tage abwarten, falls wider Erwarten doch eine allgemeine Verlängerung über den 12. September 2020 hinaus kommt. Sollte dies nicht der Fall sein, werde ich das Angebot der Führerscheinstelle natürlich annehmen", erklärt Apitz. Andererseits sei die Führerscheinstelle ihr immer noch eine Antwort schuldig, wie mit Risikopatienten umgegangen wird. Um ihr Wissen wieder aufzufrischen, wird sie - wenn auch mit mulmigem Gefühl - noch ein paar Fahrstunden nehmen. "Das Anliegen von Frau Apitz konnte nicht gleich beantwortet werden, da das Hessische Verkehrsministerium eine einjährige Fristverlängerung ohne weitere Anweisungen widerrufen hat und nunmehr die Fahrerlaubnisbehörden in Einzelfällen mit Ausnahmegenehmigungen von den Vorschriften der FeV die Fristen zu verlängern haben. Hier hat vorerst eine Abstimmung mit den anderen Behörden stattgefunden, damit eine unterschiedliche Handhabung vermieden wird. Nach Rücksprache mit den Nachbarlandkreisen haben wir jetzt eine weitgehend einheitliche Regelung gefunden", heißt es in einer Stellungnahme von Dirk Wingender, Leiter der Pressestelle des Landkreises.

Einheitliche Regelung

Dass im Moment auf der Gießener Führerscheinstelle alles etwas langsamer geht, bestätigt auch Fahrlehrer Peter Ruckelshausen bestätigen: "Wer jetzt seine Papiere einreicht, wird in diesem Jahr keinen Führerschein mehr machen können", prognostiziert er.

Und warum ist es so schwer, einen kompetenten Ansprechpartner in der Führerscheinstelle zu erreichen? Nach Auskunft von Dirk Wingender wird das dortige Infotelefon durch die Info-Theke besetzt. In wichtigen Fällen würden die Gespräche an die Sachbearbeiter weitergeleitet oder es werde ein Ticket mit einer Rückrufbitte geschrieben. Diese Verlagerung habe bereits dazu geführt, dass die Terminvorlaufzeit von über vier Wochen auf zwei Wochen reduziert worden seien. Während der Öffnungszeiten befänden sich die Sachbearbeiter aber in der Terminbearbeitung und könnten dabei in der Regel keine Anrufe entgegennehmen.

Für Besuche der Führerscheinstelle sei, ähnlich wie bereits für die Zulassungsstelle, eine Online-Terminvergabe geplant.