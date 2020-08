Prof. Klaus Lange hat über Grenzen der JLU Gießen hinaus gewirkt

Deutliche Worte: 2008 erklärte der Staatsgerichtshof des Landes Hessen Studiengebühren für verfassungskonform. Klaus Lange sah das als dessen Präsident anders und begründete diese Sicht in einem Sondervotum der überstimmten Richter. Archivfoto: dpa

Giessen (red/bl). Die Justus-Liebig-Universität (JLU) trauert um ihr ehemaliges Präsidiumsmitglied Prof. Klaus Lange. Der renommierte Verwaltungs- und Verfassungsrechtler lehrte und forschte von 1978 bis zu seiner Emeritierung im Jahr 2007 am Fachbereich Rechtswissenschaft. Er gehörte dem JLU-Präsidium von 1989 bis 1991 als Vizepräsident an, war zuvor Dekan und engagierte sich jahrzehntelang auf vielfältige Weise, in unterschiedlichen Gremien und Funktionen im Dienste seiner Alma Mater. Zudem stand Klaus Lange von 1996 bis 2003 sowie von 2008 bis 2009 als Präsident an der Spitze des Staatsgerichtshofes des Landes Hessen, dessen Mitglied er von 1984 bis 2014 war. Am 4. August ist er nun kurz vor seinem 81. Geburtstag verstorben.

Klaus Lange sei ein exzellenter Jurist gewesen, "der sich neben der Fachwissenschaft immer auch der interessierten Öffentlichkeit gegenüber in der Pflicht sah", teilt die JLU in einer Presseerklärung mit. Unter anderem rief er das weit über die Region hinaus bekannte Gießener Umweltrechtliche Praktikerseminar ins Leben, das bis heute für einen engen Dialog zwischen Wissenschaft und Praxis stehe. Thematisiert wurden etwa Abfallentsorgung, Gewässerreinhaltung, Feinstaubbekämpfung oder Emissionsschutz.

Umweltrechliches Engagement

Nach dem Studium der Rechtswissenschaft, Wirtschaftswissenschaft und Soziologie an den Universitäten Marburg, Paris, München und Göttingen absolvierte er 1963 die erste juristische Staatsprüfung am Oberlandesgericht Celle, 1965 die Prüfung als Diplom-Volkswirt und 1967 die juristische Promotion an der Universität Göttingen sowie schließlich 1969 die zweite juristische Staatsprüfung in Hannover. Im Jahr 1972 habilitierte sich Klaus Lange wiederum in Göttingen. Dort und an der Uni Bochum wirkte er zunächst als außerplanmäßiger Professor, später als ordentlicher Professor für Öffentliches Recht. Vertretungsweise hatte er 1973 bereits den Lehrstuhl für Staatslehre und Politik von Prof. Roman Herzog an der Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer übernommen.

Dem Ruf nach Gießen folgte Klaus Lange 1978. An der JLU hatte er die Professur für Öffentliches Recht und Verwaltungslehre inne. Bedauert hat er diese Entscheidung nie. "Gießen muss sich hinter keiner Juristischen Fakultät in Deutschland verstecken. Ich würde Studierenden immer empfehlen, nach Gießen zu gehen", betonte der Hochschullehrer 2007 anlässlich seiner Emeritierung im Gespräch mit dem Anzeiger. Mit den hoch qualifizierten und vielleicht finanziell besser ausgestatteten Unis könne die JLU jederzeit Schritt halten. Gerade in seinem Fachbereich sei schon immer auf hoffnungsvolle, junge Talente gesetzt worden. Nur die zwischenzeitliche "Verarmung" der juristischen Bibliothek habe er als schlimm empfunden.

Von 1990 bis 2015 veranstaltete der gebürtige Dessauer das Umweltrechtliche Praktikerseminar, zuletzt zusammen mit Prof. Bettina Schöndorf-Haubold und seinem Nachfolger Prof. Franz Reimer, der den Verstorbenen "als herausragenden Wissenschaftler, Wunsch-Vorgänger und väterlichen Freund" würdigt. Für sein umweltrechtliches Engagement wurde Klaus Lange 2005 mit dem "Umweltpreis der Universitätsstadt Gießen" ausgezeichnet. Im Jahr 2014 erhielt er darüber hinaus den Hessischen Verdienstorden.

Schwerpunkte seiner wissenschaftlichen Tätigkeit waren das Staatsorganisationsrecht, das Allgemeine Verwaltungsrecht, Umweltrecht, Wirtschaftsverwaltungsrecht, Kommunalrecht und die Verwaltungsreform; sein wissenschaftliches Erbe ist in zahlreichen Publikationen nachzulesen, vor allem in seinem monumentalen Werk "Kommunalrecht". Weiterhin war der Jurist unter anderem Begründer und Mitherausgeber der "Gießener Abhandlungen zum Umweltrecht".

Für Aufsehen sorgte unter seiner Ägide als Präsident des Staatsgerichtshofs 2008 ein Urteil zu den von der CDU-Alleinregierung eingeführten Studiengebühren in Hessen. Mit einer knappen Mehrheit wurden diese für grundsätzlich zulässig erklärt. Die 500 Euro pro Semester seien mit der Landesverfassung und Artikel 59 vereinbar, der "keine Garantie der Unentgeltlichtkeit" enthalte. Ein angemessenes "Schulgeld" könne demnach erhoben werden, wenn die wirtschaftliche Lage des Schülers oder Studenten, seiner Eltern oder der sonst Unterhaltspflichtigen dies gestatte.

"Harsches" Sondervotum

Die fünf der elf Richter, die das anders sahen, gaben laut dem Magazin "Stern" ein "ungewöhnlich harsch formuliertes" Sondervotum ab. Zu dieser Minderheit zählte auch Klaus Lange. So habe der Staatsgerichtshof mit seiner Entscheidung "die Grenzen einer zulässigen Normauslegung überschritten". Dass Darlehen gewährt werden sollten, ändere daran nichts. Für die Studierenden, die ein solches aufnehmen müssten, werde die wirtschaftliche Lage dadurch nämlich nicht verbessert, sondern verschlechtert, ging aus der von Lange vorgelesenen Begründung hervor. Es handele sich um eine "Zukunftsbelastung". Wenn in der Verfassung stehe "Der Unterricht ist unentgeltlich", bedeute das "Es kostet nichts" und nicht "Du kannst es später zahlen", zitierte damals der Gießener Anzeiger. Die lautstark applaudierenden Studierenden im Saal mussten um Ruhe gebeten werden.

Die darin zum Ausdruck gekommene Einstellung Langes passt gewiss auch dazu, dass er sich intensiv und gern der Lehre widmete. Auch als Vertrauensdozent der Friedrich-Ebert-Stiftung (von 1981 bis 2018) lag ihm die Beratung und Begleitung der Studierenden sehr am Herzen. Frühzeitig setzte er sich an der JLU für einen Lehrpreis ein. "Es ist somit auch seiner Initiative zu verdanken, dass an der JLU seit 1995 im zweijährigen Turnus der von der Erwin-Stein-Stiftung gestiftete 'Wolfgang-Mittermaier-Preis für hervorragende Leistungen in der akademischen Lehre' verliehen wird." Und JLU-Präsident Joybrato Mukherjee betont: "Prof. Klaus Lange hat weit über die Grenzen der Universität Gießen hinaus in die Wissenschaftsgemeinde, aber auch in die Gesellschaft gewirkt. Wir sind ihm dankbar für sein herausragendes Engagement."