Prof. Martin Kersting von der JLU Gießen vermisst seine Studierenden

Professor allein im Hörsaal: Der Psychologe Martin Kersting vermisst es, während der Vorlesung in die Gesichter seiner Studierenden zu schauen. Screenshot: Mosel

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Das eifrige Mitschreiben neben den Kommilitonen im Hörsaal fällt schon seit Monaten aus. An das letzte gemeinsame Mensa-Menü gibt es kaum noch Erinnerungen. Und die traditionellen Semesterfeten mit lauter Musik und dichtem Gedränge sind ersatzlos gestrichen. Die Corona-Pandemie hat das Studentenleben erheblich verändert. Doch nicht nur die Lernenden sehnen sich nach dem intensiven Miteinander an den Hochschulen. Auch die Lehrenden denken wehmütig an die Begegnung mit wissbegierigen jungen Leuten, das Diskutieren über Texte und Hinterfragen von Theorien zurück. Deshalb nutzt Prof. Martin Kersting das bevorstehende Ende des digitalen Wintersemesters, um den Studierenden in einer emotionalen Videobotschaft zu versichern, "wie sehr ich Sie vermisse". Gleichzeitig plädiert der Professor für Psychologische Diagnostik an der Justus-Liebig-Universität (JLU) eindringlich dafür, "zur Präsenzvorlesung als Unterrichtsform zurückzukehren, sobald dies ohne Gesundheitsrisiko möglich ist".

Das Lernen dürfe niemals privat nur im stillen Kämmerlein erfolgen. Das nämlich führe zu einer noch größeren Fragmentierung in einer Gesellschaft, der die Verbindungen zwischen den Menschen fehlen, einer Gesellschaft, der die Gemeinschaft verlorengeht. "Wir sollten in der Corona-Krise auf Distanz zusammenhalten, aber nach der Krise wieder zusammenkommen und eine Gemeinschaft, eine Universität sein", betont der Gießener Wissenschaftler in seiner knapp 13 Minuten langen, mitreißenden und klugen Nachricht, die auf YouTube zu finden ist. Und beinahe beschwörend fügt er hinzu: "Wie die Gläubigen zusammenkommen in den Gotteshäusern, müssen wir zusammenkommen in unserer Kirche: dem Hörsaal." Zu der Rückkehr zur Präsenzvorlesung nach Corona gebe es keine Alternative. "Sie ist das Herz der Universität, und dieses Herz schlägt nicht online."

Martin Kersting erzählt, dass er im laufenden Semester für die Vorlesungsaufzeichnung über 40 Stunden allein in einem Raum gestanden und sich selbst gefilmt habe. "Ich habe Sie in jeder dieser mehreren tausend Minuten vermisst", ruft er seinen Studierenden geradezu liebevoll entgegen. "Ich habe es vermisst, in Ihre Gesichter zu schauen und mir dabei einzubilden, dass ich aus Ihren Gesichtern herauslesen kann, ob Sie gespannt oder desinteressiert, aufmerksam oder abgelenkt sind, ob Sie überrascht, nachdenklich, irritiert oder verärgert sind, ob Sie meine Vorlesung verständlich oder unverständlich, nützlich oder sinnlos finden." Es mag so manchen Hochschüler, aber auch außenstehende Beobachter überraschen, dass auch den Professoren das Feedback der Lernenden fehlt, dass sie sich "den Kick" herbeiwünschen, vor einer großen Gruppe von Menschen zu sprechen und darauf zu hoffen, dass ihre eigene Begeisterung für ihr Fachgebiet auf die Studierenden übergreift.

Der Psychologe stellt darüber hinaus auch allgemeine Überlegungen zum virtuellen Studium an: "Die Universitäten zeichnen die Vorlesung auf, so heißt es. Glauben Sie das nicht, das stimmt so nicht." Schließlich steht er ganz allein in einem völlig leeren Hörsaal. Denn eine Aufzeichnung sei keine Vorlesung. Dazu gehöre schließlich, dass man sich entscheidet, ob man sie besucht oder nicht. "Zu einer Vorlesung gehört auch, dass man diese schwänzen oder verpassen kann." Eine Aufzeichnung aber könne nicht verpasst werden, da sie zu jeder Zeit abrufbar sei. Und das gelte in der digitalen Welt auch noch als Vorteil. "Wenn alles jederzeit verfügbar ist, muss man keine Entscheidung mehr treffen und keine Verantwortung mehr tragen für die Entscheidung", gibt Martin Kersting zu bedenken. "Aber nur das, was man nicht wiederholen kann, ist einmalig, einzigartig und unvergleichlich."

Das bedeute im Umkehrschluss indes nicht, dass das Anschauen der zahlreichen Aufzeichnungen für die Betrachter keine Arbeit sei. Im Gegenteil. Dass es die Studierenden geschafft haben, das elektronische Semester zu absolvieren, etwas mitzunehmen, "ist eine großartige Leistung, auf die Sie stolz sein können". Mehr noch: "Hinsichtlich der Lerndisziplin und der Selbstorganisation schlagen Sie alle Studierendenjahrgänge vor Ihnen." Daher sollten sich die Hochschüler nicht nur selbst feiern, sondern auch die Gesellschaft sollte sie feiern und wahrnehmen als die Studierendengeneration, welche die Lernanforderungen in einer Pandemie bewältigt habe."

Aber die Studierenden konnten sich eben nicht in seiner Vorlesung mit anderen treffen, nicht gemeinsam staunen und gemeinsam etwas begreifen. "Sie konnten nicht gegenseitig dadurch beruhigen, dass sie sich wechselseitig versicherten, absolut nichts vom Unterrichtsstoff verstanden zu haben." Es bestand nicht die Chance, in den Gängen ins Gespräch zu kommen, Freundschaften, Liebschaften oder auch nur Netzwerke zu knüpfen. "Wir konnten keine Universitas, keine Gemeinschaft von Lehrenden und Lernenden sein."

Der Wissenschaftler hebt hervor, dass es richtig und notwendig sei, in der Pandemie auf Präsenzveranstaltungen so weit wie möglich zu verzichten. Doch er spricht sich unmissverständlich dafür aus, nach Corona wieder zum Format der gemeinsamen Vorlesung in einem Hörsaal zu wechseln. Plänen, die Vorlesung - vor allem wegen des Einsparpotenzials - in eine digitale Nische zu verbannen, erteilt er eine entschiedene Absage. Immerhin gebe es in der Gesellschaft die Bestrebung, dass möglichst viele Menschen formal einen hohen Bildungsabschluss erlangen. Gleichzeitig aber sei man nicht bereit, genügend Geld für wirkliche Bildung zu investieren. "Aus dieser Perspektive sind Vorlesungsaufzeichnungen oder Livestreams der perfekte Bildungsfake."

Der Vorlesung werde vorgeworfen, sie sei nicht mehr zeitgemäß, ein altertümliches Format, das die erwachsenen Zuhörer zu Schülern degradiere. Es werde argumentiert, der Frontalunterricht sei "ohnehin der letzte Muff, der sich nach der Abschaffung der Talare noch gehalten habe." Solche Behauptungen seien ebenso populär wie unzutreffend. "Die Unterrichtsmethode der direkten Instruktion ist nach Ausweis einer überwältigenden Menge an Empirie eine der effektivsten Lernmethoden. Und sie ist die Methode, die gerade die Schwachen mitnimmt." Eine Vorlesung gewährleiste die kompakte Darstellung von Lerngegenständen. Die Dozentinnen und Dozenten präsentieren, erklären und stiften Zusammenhänge.

"Selbstverständlich gibt es schlechte Vorlesungen, auch alle anderen Lehrformen gibt es in gelungener und misslungener Version", weiß Martin Kersting. Obendrein sei die unmittelbare Instruktion auch nicht immer die richtige Wahl. "Aber sie ist es dann, wenn es um die Vermittlung von Grundlagenwissen geht." In der Psychologischen Diagnostik werde das problemorientierte, das entdeckende und forschende Lernen in den Seminaren genutzt. Und dieses werde mit der direkten Instruktion der Vorlesung kombiniert. "Im Zentrum der Vorlesung stehen die Studierenden, und für das Gelingen ist es notwendig, dass die Studierenden regelmäßig in Präsenz zusammenkommen." Aus diesem Grund verabschiedet sich Martin Kersting mit den hoffnungsvollen Worten: "Lassen Sie uns hier im Hörsaal einander wiedersehen - sobald dies möglich ist."