Professor der JLU Gießen gibt Tipps für erfolgreiches Homeschooling

Beim Homeschooling in der Corona-Pandemie müssen die Erziehungsberechtigten öfter mal bei den Schulaufgaben helfen. Prof. Alexander Eitel erläutert in einem Video, wie sich Homeschooling angenehmer gestalten lässt. (Symbolfoto: Nicolas Armer/dpa)

GIESSEN - Das Thema Homeschooling hat viele deutsche Haushalte in den letzten Wochen in Atem gehalten. Normalerweise versteht man unter Heimunterricht, dass Kinder von zu Hause unterrichtet werden. Das geschieht entweder durch die Eltern oder durch Privatlehrer. Aufgrund der Pandemie sind die Schulen weiterhin geschlossen, die Lehrer sollen die Kinder digital unterrichten – so zumindest in der Theorie.

Chaos programmiert

Die Praxis sieht teilweise anders aus. Viele Kinder sind oftmals mit ihren Aufgabenblättern sich selbst überlassen, aushelfen müssen dann als „Ersatzlehrer“ die Eltern. Nicht nur Schüler sind davon betroffen, auch die Erstsemester der Hochschulen sind von dem Phänomen betroffen, wenn auch auf andere Weise. Das Chaos während des Homeschoolings scheint programmiert. Alexander Eitel, Professor für Pädagogische Psychologie an der Justus-Liebig-Universität (JLU), hat sich jedoch etwas dagegen ausgedacht. In einem Video gibt Eitel Tipps, wie das Corona-Homeschooling sowohl für Kinder wie auch für Eltern angenehmer gestaltet werden kann. Die Tipps lassen sich grob in drei Unterpunkte aufteilen: Lernplan, Lernplatz und Lernzeit. Wichtig sei es vor allem, dass die Kinder eine Struktur beim Lernen haben. Das würde der Lernplan sicherstellen, meint Eitel. Die Kinder notieren, wann sie was in der Woche lernen wollen, und setzen sich Vorgaben. Dabei sei es besser, einen Prozess anstatt ein Ziel festzulegen, rät der Professor. Ein Misserfolg sei nämlich eine mögliche Quelle für Frust, wenn das Kind die Aufgabe nicht bewältigen würde.

Definitiv sollte im Lernplan festgelegt werden, welche Aufgaben bearbeitet werden müssen. Bearbeitete Lektionen sichtbar abzuhaken motiviere zusätzlich. Wichtig bei der Erstellung eines Lernplans sei es, die Kinder einzubeziehen. Da am Morgen die Selbstkontrolle noch am stärksten ist, bietet es sich an, die ungeliebten Fächer dort zu platzieren. Das verhindere, dass die ungeliebte Aufgabe den ganzen Tag vor sich hergetragen werden. Morgens empfiehlt der Experte die klassischen Schreibtischfächer wie Deutsch, Biologie und Mathe, nachmittags die kreativen wie Sport, Kunst oder Musik. Zusätzlich könnten Eltern bei Bedarf mit Belohnungen locken, die für zusätzliche Motivation sorgen sollen.

Wichtig ist vor allem ein eigener Lernplatz für den Nachwuchs. Konkret meint Eitel einen aufgeräumten Platz, der für das Lernen reserviert ist. „Wenn das Kind immer erst den Schreibtisch aufräumen muss, steigen die psychologischen Kosten für das Lernen“, so der Experte. Die notwendigen Utensilien sollten bereitliegen, damit man keine Zeit mit dem Suchen vergeudet. Sollte das Kind kein eigenes Zimmer haben, dann ist eine eigene Lernecke sinnvoll, so der Professor. Ablenkungen sollten dann, so gut es geht, vermieden werden.

40 Minuten lernen

Wie lange kann ein Kind aber dann wirklich effektiv lernen? Als Richtwert nennt der Experte 40 Minuten, aber auch das sei von mehreren Faktoren abhängig. Wenn das Lernen dem Kind gerade Spaß mache und die Sachen zügig und anständig erledige, dann sind auch längere Lernzeiten zu schaffen. Zwei Bitten richtet der Professor auch an die Eltern, die mit der Situation derzeit konfrontiert seien: Geduld und eine Vorbildfunktion. „Die Kinder sehen zum Beispiel, wie strukturiert ihre Eltern im Homeoffice arbeiten“, meint Eitel. Das sieht auch der Nachwuchs und schaut es sich von den Großen ab.