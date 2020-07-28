Dienstag, 28.07.2020 - 11:00
4 min
Professor der JLU Gießen hält Doktorarbeit für "mein geistiges Eigentum"
Von Heidrun Helwig
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