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Dienstag, 28.07.2020 - 11:00
4 min

Professor der JLU Gießen hält Doktorarbeit für "mein geistiges Eigentum"

Das Strafverfahren gegen einen Wissenschaftler der JLU wegen versuchter Nötigung einer Doktorandin ist gegen eine Geldauflage von 1000 Euro eingestellt worden. Ein Schuldeingeständnis soll das aber keinesfalls sein.

Von Heidrun Helwig
Der Wissenschaftler muss sich auch noch wegen verschiedener Abrechnungen vor dem Amtsgericht verantworten. Archivfoto: Mosel

Der Wissenschaftler muss sich auch noch wegen verschiedener Abrechnungen vor dem Amtsgericht verantworten. Archivfoto: Mosel

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