Programm rund um Internationalen Frauentag in Gießen vorgestellt

Auch in diesem Jahr gibt es in Gießen ein Programm rund um den Internationalen Frauentag. Foto: Czernek

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - "Wir sind noch da und wollen auf diese wichtigen Themen gerade in der Zeit der Corona-Krise hinweisen", sagt Friederike Stibane, städtische Beauftragte für Frauen- und Gleichberechtigungsfragen, als sie das Programm zum Internationalen Frauentag vorstellte. Dieser wird traditionell am 8. März weltweit begangen.

Frauen sind aktuell besonders gefordert - sei es im Beruf oder in der Familie. Sie müssen den Alltag unter Pandemiebedingungen organisieren. "Momentan ist in Sachen Gleichberechtigung eine Retraditionalisierung zu beobachten", ergänzt Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz. Daher sei die Ausrichtung des Internationalen Frauentages umso wichtiger. Das wird auch in dem Faktencheck "Folgen der Pandemie" ausdrücklich betont.

Insgesamt umfasst das Programm bis zum 25. März 19 höchst unterschiedliche Aktionen, die überwiegend online angeboten werden. Das ist natürlich deutlich weniger als in den Jahren zuvor, aber eben der Situation geschuldet. Höhepunkt ist erneut ein kulturelles, weibliches Abendprogramm. Diesmal konnte die feinsinnige Kabarettistin Anny Hartmann aus Köln mit ihrer Bühnenshow "No Lobby is perfect!" gewonnen werden. Vorsorglich wurde die Veranstaltung auf den 15. Juli und auf den Schiffenberg verlegt. "Wir sind sehr optimistisch, dass sie stattfinden kann", so Stibane.

Öffentlich sichtbar wird der Frauentag am Montag, 8. März, mit verschiedenen Informationsständen in der Fußgängerzone, der Mahnwache "Gegen Prostitution" (ab 13 Uhr zwischen Kugelbrunnen und Kreuzplatz) und der Demo "Basta! Befreiung erkämpfen" (Treffpunkt um 17.30 Uhr am Berliner Platz). Beendet wird der Tag mit einer Online-Podiumsdiskussion zum Thema "Rollback der Geschlechter - Ein Symptom der Pandemie", das von den Gießener Jusos in Kooperation mit der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen organisiert wird. Bereits am 7. März lädt das Frauenbüro des Landkreises Gießen zu der kostenfreien Online-Lesung "Ich bin die Frau an meiner Seite" mit Schauspielerin Jutta Seifert ein. Eine Anmeldung ist per E-Mail an Angelika.Kaemmler@lkgi.de möglich. Am 8. März bietet der Verein für interkulturelle Bildung und Begegnung von 10 bis 12 Uhr das digitale Mitmachprojekt "Vielfalt sprechen - Perspektiven hören" an. Frauen präsentieren in Videoclips eigene Gedichte und Texte. Weitere Infos sind unter www.zibb-gi.de/magisches-theater erhältlich. Wer sich beruflich neu orientieren möchte und nicht weiß, wie er Familie und Beruf vereinbaren kann, bekommt am 10. März von 9 bis 15 Uhr unter der Nummer 0641/48016279 Tipps beim Telefonaktionstag des Jobcenters. "Mit Begeisterung älter werden" lautet der Titel eines Online-Workshops am 11. März von 10 bis 11.30 Uhr. Zudem bittet die Stadtbibliothek Gießen am 25. März um 20 Uhr zur Lesung "Solange es Frauen gibt, wie sollte da etwas vor die Hunde gehen". Ute Maria Lerner begibt sich im Hermann-Levi-Saal des Rathauses auf eine historische Zeitreise in die 1920er. Der Eintritt ist frei, Anmeldung per E-Mail an eva.steinbrecher@giessen.de.

Friederike Stibane weist ebenfalls darauf hin, dass das Frauen-Handbuch komplett überarbeitet worden sei. Gießener Institutionen und Vereine sind verschiedenen Rubriken zugeordnet, "sodass das gesamte Spektrum fraulicher Belange abgedeckt wird und jede Frau schnell eine qualifizierte Anlaufstelle für sich finden kann". Es ist unter anderem kostenfrei über das Büro für Frauen- und Gleichberechtigungsfragen zu beziehen.

Das vollständige Programm zum Frauentag liegt an vielen Orten in der Stadt aus und kann zudem im Internet unter www.giessen.de über die Rubriken "Leben" sowie "Soziales und Gesellschaft - Frauen + LGBTI*Q" aufgerufen werden.