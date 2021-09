Projekt Campusschule der JLU Gießen geht in die nächste Runde

Volle Kacheln: Bei der Unterzeichnung war virtuell einiges los. Foto: JLU

GIESSEN - Das von der Gießener Offensive Lehrerbildung (GOL) angestoßene Campusschul-Projekt geht in eine neue Runde. Bei einer Online-Veranstaltung haben jetzt vier Schulen aus der Region das Kooperationsabkommen mit der Justus-Liebig-Universität (JLU) verlängert; die Herderschule Gießen kommt als neuer Partner hinzu. Prof. Verena Dolle, JLU-Vizepräsidentin für Studium und Lehre, unterzeichnete die Verträge und nannte das Campusschul-Projekt "ein ganz besonderes Element, in dem wir gemeinsam an der Weiterentwicklung der Persönlichkeit, des Unterrichts oder auch der Institutionen arbeiten können". Neben der Herderschule haben die Brüder-Grimm-Schule Gießen, die Clemens-Brentano-Europaschule Lollar, die Gudrun-Pausewang-Schule Lauterbach-Maar, und die Theodor-Heuss-Schule Wetzlar die Verträge unterzeichnet, teilt die Hochschule mit.

Das Projekt war 2018 mit drei Campusschulen gestartet. Dieser Status ermöglicht Schulen in und um Gießen eine intensive Kooperation mit der JLU zur Konzeption, Pilotierung und Evaluierung von Projekten der Schul- und Unterrichtsentwicklung.

Katharina Nesseler, die das Projekt für die GOL betreut, sagt über die gewachsene Zusammenarbeit mit den Schulen: "Der ständige Austausch zwischen der JLU und den Campusschulen in den vergangenen Jahren hat uns bestätigt, wie wichtig die Vernetzung von schulischer und wissenschaftlicher Praxis ist, um die Lehrkräftebildung und damit auch Schule insgesamt zu verbessern." Auch seitens der Campusschulen wurde der wechselseitige Mehrwert bisheriger regelmäßiger Kooperationen gelobt und der Wunsch geäußert, künftig noch intensiver zusammenzuarbeiten. Vor diesem Hintergrund hat die GOL die Vernetzungsplattform JUSTmatch entwickelt, über die Lehrkräfte und Forschende Projekte evidenzbasiert umsetzen können, heißt es weiter. Die Gießener Offensive Lehrerbildung (GOL) ist ein Strukturentwicklungsprojekt der JLU, das der Sicherung und Entwicklung der Qualität der Lehrerbildung dient und im Rahmen der vom Bundesministerium für Bildung und Forschung aufgelegten Förderlinie "Qualitätsoffensive Lehrerbildung" von 2016 bis 2023 mit knapp elf Millionen Euro unterstützt wird.

Studienangebot verbessern

Die GOL arbeitet an Entwicklungsmaßnahmen zur Verbesserung der Studienbedingungen, der Studienangebote, der Lehr- und Lernkultur sowie der Kommunikation und Kooperation mit außeruniversitären Akteuren in der Lehrerbildung. Am Ende stehen die Integration von Innovationen in bestehende Angebote, Reformen von Curricula wie auch veränderte Strukturen.